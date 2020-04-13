“40 solunum cihazı ve 5 bin adet PCR test kiti bekliyoruz”

Fransa’da covid-19 tedavisinde kullanılan ‘Klorokin’ ilacın Kıbrıs’ın güneyinde iki ayrı fabrikada üretilen bir ilaç olduğunu ifade eden Soydan, ilacın büyütülecek bir gündem olmadığını söyledi, böylesi bir işbirliğine iyi niyetle yaklaşmak gerektiğini belirtti.

“Şu anda tedavi gören küçük bir kanserli çocuğun ilacı da Kıbrıs’ın güneyinden geçtiğimiz hafta geldi. Avrupa Birliği yardımı olarak UNDP aracılığı ile de birkaç haftaya kadar 40 ventilatör (solunum cihazı) ve 5 bin adet PCR test kitinin de gelmesini bekliyoruz.”

Devrim DEMİR

İki toplumlu Sağlık Komitesi eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, Avrupa Birliği yardımı olarak UNDP aracılığı ile birkaç haftaya kadar 40 ventilatör (solunum cihazı) ve 5 bin adet PCR test kitinin gelmesini beklediklerini söyledi.

İki toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanlığını yürüten, Yataklı Kurumlar Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan YENİDÜZEN’e konuştu, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“Kıbrıslı Rum meslektaşım, eş başkanla hemen her gün iletişim içindeyiz” diyen Dr. Soydan, böylesi süreçlerde işbirliğinin hem insani, hem de dayanışma anlamında önemli olduğuna dikkat çekti.

Fransa’da covid-19 tedavisinde kullanılan ‘Klorokin’ ilacın Kıbrıs’ın güneyinde iki ayrı fabrikada üretilen bir ilaç olduğunu ifade eden Soydan, bunun büyütülecek bir gündem olmadığını, böylesi bir işbirliğine iyi niyetle yaklaşmak gerektiğini belirtti.

“Biz pek çok malzeme istemiştik, bu ilaç, güneyde de üretildiği için hibe edileceği söylendi, eğer gün gele ihtiyacımız olursa kullanırız, abartılacak bir gündem değil” diyen Soydan, güneyden başka ilaçlar geldiğini anlattı.

Şubat ayı başından itibaren komite olarak üç kez ara bölgede toplantı yaptıklarını ifade eden İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, süreçte UNDP ile diyaloğu video konferans üzerinden sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Avrupa Birliği’nin kuzeye yönelik 2.5 milyon Euro yardımının onaylandığını anımsatan Dr. Soydan, bu yardımın henüz çok az kısmının ellerine ulaştığını, devamının da geleceğini ifade etti.

Dr. Soydan, bu kapsamda çok sayıda tıbbi malzemeyle birlikte 40 ventilatör (solunum cihazı) ve 5 bin adet PCR test kitinin birkaç haftaya kadar gelmesini beklediklerini ifade etti.

Larnaka üzerinden gelecek olan öğrenci var…

Tüm dünyanın ciddi bir mücadele verdiği coronavirüs pandemisi kapsamında Kıbrıs’ın da gereken tüm tedbirleri aldığını ifade eden Soydan, Larnaka üzerinden daha önce İngiltere’den gelen Kıbrıslı Türk öğrencilerin, gözetimlerinin kuzeyde devam ettiğini belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Soydan, Romanya’da öğrenim gören ve bugün Larnaka üzerinden gelecek bir Kıbrıslı Türk öğrenci daha olduğunu ifade ederek, akşam saatlerinde Larnaka Havaalanı’ndan gelecek olan Kıbrıslı Türk öğrencinin Kermiya Geçiş noktasında teslim alınarak karantinaya götürüleceğini ifade etti.

Soydan: “Birçok ilaç geldi”

Doktor Cenk Soydan, şu anda ülkede küçük bir kanserli çocuğun ilacının da Kıbrıs’ın güneyinden geçtiğimiz hafta geldiğine dikkati çekerek, tedavisine başlandığını belirtti.

Soydan, salgınla mücadelede UNDP aracılığı ile yardımların çok az miktarının ilk aşamada geldiğini belirterek, istenilen ‘Klorokin’ ilacın ucuz bir ilaç olduğunu anımsattı, bu ilacın en önemli meseleleri olmadığını söyledi.

İki buçuk Milyon Euro’luk yardım onaylandı…

Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce kişinin ölümüne yol açan Covid-19 salgınında mücadelenin iyi gittiğine de dikkati çeken Soydan, yasakların kaldırılması sonrasının önemli olduğunu vurguladı.

Doktor Soydan, özellikle yurt dışından gelen uçakların da salgın açısından büyük risk taşıdığına değinerek, önlem ve tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Coronovirüs salgını ile mücadelede kullanılacak birçok tıbbi malzemenin yer aldığı toplam 2 buçuk Milyon Euro’luk yardımın onaylandığını da kaydeden Soydan, tüm desteklerle güçlenerek mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Dünya’nın en büyük sıkıntısı ‘Kit’…

Covid-19 salgınla mücadelede hızlı tespitler yapmak için dünyada olduğu gibi ülkenin de en büyük sıkıntısının ‘kit’ olduğuna değinen Soydan, “Test kitlerine dünyada ciddi bir talep vardır. Üreten firmada taleplere cevap vermeye çalışmakta.” dedi.