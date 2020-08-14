40 sanatçının eserleri sergileniyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk dünyasından toplam 40 sanatçının eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Karma Sergisi” açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda yer alan serginin açılışına YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da katıldı.

Şanlıdağ’ın açılışta konuşma da yaptığı sergiyi Günsel ve sanatçılar açtı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan 353. sergi olan “Güzel Sanatlar Karma Sergisi”nde KKTC, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Ukrayna, Rusya’dan ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden sanatçı ve akademisyenlerin eserleri 24 Ağustos’a kadar 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.