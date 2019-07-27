40 eser sergilenecek

Kazakistanlı 9 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Sergisi” pazartesi sabahı açılıyor.

İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak serginin açılışını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yapacak.