40 dereceye çıkan sıcaklar altında terleyen Avrupa...

Avrupa’nın büyük kısmı cuma gününden bu yana sıcak hava altında terlerken, İngiltere, Fransa ve İspanya'da rekor seviyelere yakın sıcaklıklar kaydedildi.

Kıta çapındaki, sosyal mesafe kuralları ve kısıtlamalarla, bu yaz mevsimi çok farklı geçiyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Covid-19 vakalarının yeniden artması üzerine, maske takmak zorunlu hale getirildi ve maskeler sıcak hava dalgası yaşanırken takılmak zorunda.

Cuma günü sıcaklığın 34 dereceye çıktığ Londra'da, insanlar sosyal mesafeyi koruyarak güneşlendi. Hollanda'nın Nijmegen bölgesinde plajlar sıcak havayla birlikte doldu. Fransa, 13 bölgede sıcak hava dalgası alarmı verdi.

Roma'da yetkililer, yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu. Roma sakinleri, serinlemek için kentteki çeşmelerden faydalandı.

Hollanda'nın Nijmegen bölgesinde plajlar sıcak havayla birlikte doldu.

Paris sakinleri, serinlemek için yaratıcı yöntemler buldu. Fransa, ülkenin doğusundaki 13 bölgede sıcak hava dalgası alarmı verdi.