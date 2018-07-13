40 derecede ekmek kavgası

Ülkede mevsim normallerinin üzerinden aşırı sıcaklar yaşanırken, sokakta ekmek kavgası verenler adeta kavruluyor. Kimi zaman 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı insanları bezdirirken, özellikle inşaatlarda çalışan işçilerin zor durumu devam ediyor.

İnsan sağlığını tehdit eden aşırı sıcaklar nedeniyle uzmanlar özellikle belirli saatlerde 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması uyarısında bulunurken, Hükümet, arazide görevli emekçilerinin çalışma saatlerini henüz düzenlemedi. Konu Bakanlar Kurulu gündeminde…

Erkan MINDIK

Ülkemizde son zamanlarda yükselen sıcaklıklar nedeniyle dışarıda çalışan işçiler zor durumlara maruz kalıyor. 40 dereceyi bulan sıcaklar nedeniyle uzmanlar, özellikle belirli saatlerde 10-15 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması uyarısında bulunuyor. Uyarılara rağmen güneş altında çalışmak durumunda kalan işçiler, sıcak hava nedeniyle kötü şekilde etkileniyor.

YENİDÜZEN’e konuşan bazı işçiler, güneş altında çalışmaktan olumsuz etkilendiklerini ifade ederlerken, soluklanmak için arada mola verdiklerini belirttiler.

ÇALIŞANLAR NE DEDİ?

Zafer ÖZAKTAŞ: Her yıl aynı soruna maruz kalıyoruz

“25 yıldır belediyede çalışıyorum. Biz dışarıda çalışan işçiler, her yıl aynı soruna maruz kalıyoruz. Değişen herhangi bir şey yok.”

Derviş Yalnız: Öğle vakitlerinde çalışmak bizi olumsuz etkiliyor

“Özellikle öğle vakitlerinde çalışmak bizi olumsuz etkiliyor. Güneş altında sabit durduğumuzda ise daha fazla etkileniyoruz. Ben kendi kendime önlem alıp şapka taktım. Bazen güneş kremi aldığım da oluyor. Bizim biraz olsun dinlenme hakkımız var. Özel sektörde çalışan işçilerin o hakkı bile yok.”

Mustafa Yücel: Hava sıcaklıkları dışarıda çalışan işçileri çok etkiliyor

“Hava sıcaklıkları biz dışarıda çalışan işçileri çok etkiliyor. Arada dinlenmek içi gölge bir yer bulup oraya geçiyoruz. İstediğimiz zaman mola aldığımız için arada soluklanma şansımız var.”

Niyazi Kurtbey: Sıcaklıklar yükseldikçe bunalıyoruz

“Güneş altında çalışmak gerçekten zor. Sıcaklıklar yükseldikçe bunalıyoruz. Bir keresinde beni güneş çarptı ve hasta oldum. Bazen de üstümüzdeki teri kurutuyoruz ve bu yüzden de hasta oluyoruz.”

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol:

Konu, Bakanlar Kurulu’nun da gündeminde

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, sıcak havada çalışma yapılmaması ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, konunun geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu’nda da konuşulduğunu aktardı.

Önderol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in yurt dışında olduğunu, önümüzdeki günlerde adaya gelmesiyle birlikte çalışmaların daha da hızlanacağını dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl sıcak hava nedeniyle uygulanan yasaklar ile ilgili de konuşan Önderol, hem işverenlerden, hem de işçilerden olumsuz geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Önderol, her iki kesimden de saatler konusunda şikayetler aldıklarını ifade ederek, “11:00-16:00 arası yasak koyuyorsunuz. Biz ne saat iş yapacağız” gibi cümlelerin söylendiğini vurguladı.

Ayrıca Önderol, Güney Kıbrıs’ta bulunan ve Meteoroloji Dairesi ile birlikte yürütülen bir sistemin burada da denendiğini, projeye yönelik çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yılki uygulama neydi?

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz yıl da artan hava sıcakları nedeniyle dışarda çalışan işçilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir dizi tedbir almıştı.

12,13 ve 14 Temmuz tarihlerinde 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda (güneş altında) çalışma yasaklanmıştı.

Kararın 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 36’ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak alındığı belirtilen açıklamada, çalışanlarla vatandaşların ilgili karara uymayanları ALO 102’ye ihbar etmeleri istenmişti.

Söz konusu tarihlerde denetim yapan Bakanlık, yasaya uymayanlara ceza kesmişti.