4 yerel vaka daha
Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı 9 pozitif vakanın 4'ü yerel vaka olarak kayıtlara geçti.
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Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı 9 pozitif vakanın 4'ü yerel vaka olarak kayıtlara geçti.
Pozitif vakalardan 3'ü hava yolu, 1'i deniz yolu ile ülkeye giriş yaptı. 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu açıklanırken, 4 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.
Yerek vakaların temaslı takibine başlandı.
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