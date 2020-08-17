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4 yerel vaka daha

4 yerel vaka daha

Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı 9 pozitif vakanın 4'ü yerel vaka olarak kayıtlara geçti.

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Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı 9 pozitif vakanın 4'ü yerel vaka olarak kayıtlara geçti.

Pozitif vakalardan 3'ü  hava yolu,  1'i deniz yolu ile ülkeye giriş yaptı. 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu açıklanırken, 4 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi. 

Yerek vakaların temaslı takibine başlandı. 

 

 

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