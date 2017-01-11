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4 yeni yurttaş daha!

4 yeni yurttaş daha!

UBP-DP Azınlık Hükümeti ‘Yurttaşlık Dağıtımı’nda hız kesmiyor. Azınlık Hükümeti, son Bakanlar Kurulu’nda 4 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verdi.

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UBP-DP Azınlık Hükümeti ‘Yurttaşlık Dağıtımı’nda hız kesmiyor. Azınlık Hükümeti, son Bakanlar Kurulu’nda 4 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verdi.

6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları’na göre: 1993 İsrail doğumlu Rulla Saade, 1983 İzmir doğumlu Seçil Özer, 1986 Üsküdar doğumlu Ozan Kasapoğlu ve 1985 Antakya doğumlu Edip Aşkaroğlu’nun KKTC Yurttaşlığı’na alınması onaylandı.

 

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