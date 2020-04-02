4 yeni vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan testlerde 4 yeni coronavirüs vakasına daha rastlandığını açıkladı

BRT’ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Pilli yeni tespit edilen vakaların bölgelere göre dağılımını da açıkladı. Buna göre Girne’de 1, Mağusa’da 1, Lapta’da 1, Karpaz’da 1 yeni vaka tespit edildi.

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