4 yeni vaka daha
Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan testlerde 4 yeni coronavirüs vakasına daha rastlandığını açıkladı
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan testlerde 4 yeni coronavirüs vakasına daha rastlandığını açıkladı
BRT’ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Pilli yeni tespit edilen vakaların bölgelere göre dağılımını da açıkladı. Buna göre Girne’de 1, Mağusa’da 1, Lapta’da 1, Karpaz’da 1 yeni vaka tespit edildi.
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