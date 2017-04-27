Lefkoşa'nın güneyindeki “Dasupoli” bölgesinde bulunan bir okul öncesi eğitim merkezinden, bu sabah saat 07.45’te, 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud adlı bir kız çocuğunun kaçırılması üzerine Kıbrıs Rum polisi alarma geçti.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, kaçırılma anında pembe bir tişört ile pembe tayt giyen kız çocuğu, 2 ya da 3 maskeli şahıs tarafından siyah Range Rover marka arabaya bindirildi. Kız çocuğu, annesinin arabasından indiği sırada kaçırılarak, zorla arabaya bindirildikten sonra kaçıp gözden kayboldu.

Polis, çocuğu kaçıran şahısların Kıbrıs'ın kuzeyi üzerinden veya Kıbrıs’ın güneyindeki havaalanları/limanlar aracılığıyla kaçmasını önlemek için harekete geçti. Aramalara, polis helikopteri de katılıyor.

Olayla ilgili Kıbrıs Rum Polisi Genel Müdürlüğü bünyesinde kriz masası da oluşturuldu ve bu gibi durumlarda öngörülen planlar da uygulamaya kondu.

Kız çocuğunun annesinin Kıbrıslı Rum, babasının da Norveçli olduğu ve karı-kocanın boşanmış olduğu belirtilirken, velayeti annede bulunan çocuğun geçen yıl da kaçırılmaya çalışıldığı; ancak Interpol’ün elindeki ihbar sayesinde, kaçırma girişiminin önlendiği ifade ediliyor.

SOSYAL MEDYADA ÇAĞRI YAPILDI

4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud'un kuzeye geçirilme ihtimaline karşı sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden de çağrı yapıldı.

DİKKAT!

Marie Eleni Grimsrud (K-4) isimli çocuğu kaçıran siyah renkte Range Rover marka aracı aramaktadır. Kaçırma olayı bu sabah 07:45'de (27/04/2017) Dasoupoli'de bulunan çocuk yuvasının önünde gerçekleşmiştir. Başlık takan 2 yabancı tarafından annesinin arabasından alınıp siyah renkte Range Rover araca koyularak bilinmeyen bir yöne doğru kaçmışlardır.

BABA KAÇIRDI İDDİASI

Öte yandan Politis gazetesinin haberine göre, minik çocuğun babasıTorkel Grimsrud tarafından kaçırılmış olabileceği belirtildi.

Grimsrud'un “torpido” lakaplı 60 yaşında bir Norveç vatandaşı olduğu bildirildi. Haberde ayrıca pek çok ülkede ‘paralı asker’ olarak çalışan Grimsrud'un 100’den fazla insan öldürdüğü iddia edildi.

Torkel Grimsrud