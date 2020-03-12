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4 yaşındaki çocukta corona şüphesi

4 yaşındaki çocukta corona şüphesi

Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüsüne yakalanan taksi şoförünün 4 yaşındaki torunu da hastaneye yatırıldı.

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Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüsüne yakalanan taksi şoförünün 4 yaşındaki torunu da hastaneye yatırıldı.

Dün akşam yüksek ateş ve coronavirüsün diğer belirtilerini gösteren 4 yaşındaki çocuk Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi’nde tutulduğu bildirildi.

Cyprus Mail’in haberine göre coronavirüs için test edilen çocuğun durumunun iyi olduğu, test sonuçlarının ise gün içerisinde çıkması beklendiği aktarıldı.

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