4 yaşındaki çocukta corona şüphesi
Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüsüne yakalanan taksi şoförünün 4 yaşındaki torunu da hastaneye yatırıldı.
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Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüsüne yakalanan taksi şoförünün 4 yaşındaki torunu da hastaneye yatırıldı.
Dün akşam yüksek ateş ve coronavirüsün diğer belirtilerini gösteren 4 yaşındaki çocuk Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi’nde tutulduğu bildirildi.
Cyprus Mail’in haberine göre coronavirüs için test edilen çocuğun durumunun iyi olduğu, test sonuçlarının ise gün içerisinde çıkması beklendiği aktarıldı.
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Etiketler : coronavirüs, koronavirüs
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