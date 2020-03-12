4 yaşındaki çocuğun test sonuçları temiz

Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüsü ile enfekte olan taksi şoförünün 4 yaşındaki torunu da hastaneye yatırıldı.

Dün akşam yüksek ateş ve coronavirüsün diğer belirtilerini gösteren 4 yaşındaki çocuk Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi’nde bu sabah test edildi.

Cyprus Mail’in haberine göre çocuğun test sonuçları temiz çıktı.