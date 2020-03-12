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4 yaşındaki çocuğun test sonuçları temiz

4 yaşındaki çocuğun test sonuçları temiz

Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüsü ile enfekte olan taksi şoförünün 4 yaşındaki torununun test sonuçları temiz çıktı

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Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüsü ile enfekte olan taksi şoförünün 4 yaşındaki torunu da hastaneye yatırıldı. 

Dün akşam yüksek ateş ve coronavirüsün diğer belirtilerini gösteren 4 yaşındaki çocuk Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi’nde bu sabah test edildi.

Cyprus Mail’in haberine göre çocuğun test sonuçları temiz çıktı.

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