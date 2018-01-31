4 talihli belirlendi
Engelliler Dayanışma Derneği’nin dayanışma piyangosu çekilişi yapıldı
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Engelliler Dayanışma Derneği’nin düzenlediği, 31 Ocak 2018 tarihli dayanışma piyangosunun çekilişi gerçekleşti.
Noter Taner Çakıcı huzurunda yapılan çekiliş sonrasında 4 talihli belirlendi.
Kazanan numaralar ve hediyeler şöyle:
1 adet bisiklet: 19992, 1 adet tablet bilgisayar: 21492, 1 adet elektrikli soba: 14708, 1 adet kahve makinesi: 15725”
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Etiketler : Engelliler Dayanışma Derneği, piyango
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