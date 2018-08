4 tabanca, 8 canlı mermi, 4 tutuklu

Tatlısu’da bu sabah bir polis ekibince yapılan operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi 4 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi ile yakalandı. Elde edilen bilgilere göre ihbar alan polis ekipleri bugün sabah Tatlısu'da bulunan Sea Terrea Bay Sitesindeki bir eve baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda baş harfleri G.O. (E-25), P.A. (E-27), A.M.(E-30) ve J.P. (E-29) olan 4 kişinin tasarrufunda, 1 adet toplu, 1 adet 9 mm çapında ve 2 adet gazlı olmak üzere toplam 4 tabanca ile 8 adet canlı mermi bulundu. Tutuklanan G.O, P.A, A.M ve J.P “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak yarın Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Haber: Gamze PİR BAYKUR