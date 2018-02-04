Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, kanserde erken teşhisin önemini vurguladı.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, önlemeden tedaviye, bireyden topluma, sivil toplumdan resmi kuruluşlara kadar herkesin kansere karşı yapabileceği bir şeyin mutlaka olduğunu kaydetti.

“SPORU VE FİZİKSEL AKTİVİTEYİ DESTEKLEMEK”

Bu yılın Dünya Kanser Günü ana temasının "sporu ve fiziksel aktiviteyi desteklemek" olduğunu belirten Savaşan, “her yıl dünyada 14 milyon yeni kanser vakasının ortaya çıktığını ve her yıl 8,2 milyon kansere bağlı ölüm olduğunu” ifade etti.

2030’DA 21,7 MİLYON YENİ KANSER VAKASI

“2030 yılına kadar, nüfusun büyümesi ve yaşlanması nedeniyle yıllık 21,7 milyon yeni kanser vakası ve 13 milyon kanser ölümü meydana geleceğinin tahmin edildiğini” belirten Savaşan, “kanser çağımızın en yaygın ve en önemli sağlık sorunlarından biri. Erken teşhise yönelik bilinçlenme ve erken teşhis testlerinin sürekli gelişiyor olması, kansere karşı savaşta hepimize umut veriyor” dedi.

SELF-CHECK’İ 2 GÜNDE 10000 KİŞİ İNDİRDİ

Savaşan, kanser riskinin, genetik yatkınlık, aile öyküsü ve yaşam alışkanlıkları gibi faktörlere dayalı olduğunu ifade ederek, risk faktörü taşıyanların düzenli olarak kontrollerini yapmasının önemine işaret etti.

Erken teşhis ve doğru tedavi ile pek çok kanser türünün başarıyla tedavi edilebildiğinin altını çizen Savaşan, konseyin, Kanser Hastalarına Yardım Derneği aracılığı ile ülke kadınlarına hediye ettiği ve meme kanserinde erken teşhis imkanı sunan profesyonel takip sistemi Self Check’in iki cep telefonu operatöründen 10 binden fazla kullanıcı tarafından indirildiğini de bildirdi.