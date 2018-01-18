4 parti ‘niyetli’

7 Ocak seçimlerinde oluşan siyasi aritmetiğin ardından olası hükümet modeli için partilerin ‘gayri resmi’ görüşmeleri devam ederken, 4’lü koalisyon görüşmeleri de ‘niyet’ çerçevesinde yürütülüyor…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) yetkililerinin 4’lü koalisyon için ‘niyetli’ olduğu ancak henüz somut bir adım atılmadığı belirtildi.

YENİDÜZEN’e konuşan TDP Genel Sekreteri Asım İdris, 4’lü koalisyon açısından işin uzlaşı boyutuna ulaşmadığını, ortada bir ‘niyet’ olduğunu, bu çerçevede gayri resmi görüşmelerin yapıldığını belirtti.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan CTP, TDP, DP, TDP’den oluşan 4’lü koalisyonun “sağlam bir temelde kurulması gerektiğini” ifade etti.

Didem MENTEŞ

7 Ocak seçimlerinde oluşan siyasi aritmetiğin ardından olası hükümet modeli için partilerin ‘gayri resmi’ görüşmeleri devam ederken, 4’lü koalisyon görüşmeleri de ‘niyet’ çerçevesinde yürütülüyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) yetkililerinin 4’lü koalisyon için ‘niyetli’ olduğu ancak henüz somut bir adım atılmadığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, ortada ‘niyet’ olduğunu ve bu çerçevede görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

İdris: “Somut bir şey yok sadece niyet var”

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, 4’lü koalisyon açısından ortada bir ‘niyet’ olduğunu söyledi. Bu niyet çerçevesinde gayri resmi görüşmelerin yapıldığını belirten İdris, “Açıklama yapabileceğimiz bir noktaya ya da şu noktaya vardık diyebileceğimiz bir pozisyonda olmadığımızı söyleyebilirim” dedi. Somutlaşmış bir durumun söz konusu olmadığını aktaran İdris, “Bu pozisyona gelseydik mutlaka açıklama yapardık” şeklinde konuştu. TDP olarak 4’lü hükümetten yana bir arzuları olduğunu ifade eden İdris, 4 partinin genel başkanlarının da yemekte biraya gelip gelmedikleri konusunda da bilgisi olmadığını aktardı.

Atakan: “Kurulacak olan bir koalisyonun sağlam bir temelde kurulmalı”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan ise CTP, TDP, DP, TDP’den oluşan 4’lü koalisyonuni “sağlam bir temelde kurulması gerektiğini” ifade etti.