4 milyonu AŞTI

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında bir yılda 4 milyon 401 bin 131 kez karşılıklı geçişler oldu. Resmi verilere göre 2017 yılı içerisinde 4 milyon 400 bin 202 kişi güneyden kuzeye geçiş işlemi yaparken, 4 milyon 401 bin 131 kez de çıkış işlemi gerçekleştirdi.

En fazla geçişi Kıbrıslı Türkler sağlarken, yabancı uyruklu kişilerin de Kıbrıslı Rumlara nazaran daha fazla geçiş yaptığı verilere yansıdı.

Kuzeyden çıkış yapan 1 milyon 815 bin 155 KKTC vatandaşı güneye geçiş işlemi yaptırırken, Kıbrıslı Rumlar ise 1 milyon 97 bin 725 kez kuzeye geçiş işlemi gerçekleştirdi.

2017 yılı içerisinde toplam 1 milyon 494 bin 389 yabancı uyruklu turist ise güneyden kuzeye akın etti. 2016 yılında ise kuzey ile güney arasında 3 milyon 989 bin 853 kez giriş-çıkış işlemi yapıldı.

2016’da 3 milyon üzerinde geçiş

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın yayınladığı istatistiksel rakamlara göre kuzey ile güney arasındaki geçişlerde artış yaşandı. 2016’da güneyden 3 milyon 989 bin 218 kez kuzeye giriş işlemi yapılırken, kuzeyden yapılan çıkışlar 3 milyon 989 bin 853 olarak kayıtlara geçti. Geçiş noktalarındaki kayıtlara göre en fazla giriş çıkış yapan Kıbrıslı Türkler oldu. KKTC yurttaşları 1 milyon 778 bin kez güneye geçerken, 1 milyon 770 bin 736 kez ise kuzeye giriş yaptığı görüldü. 2016 yılı içerisinde güneyden gelen Kıbrıslı Rumlar ise 1 milyon 12 bin 216 kez kuzeye giriş işlemi yaparken, 1 milyon 9 bin 402 defa da çıkış işlemleri gerçekleşti. İki yıl öncenin rakamlarına göre 1 milyon 206 bin 266 kez yabancı turistlerin kuzeye geçiş yaptı.

2017’de 4 milyondan fazla geçiş

2017 yılı verilerine göre ise kuzey ile güney arasında 4 milyonu aşkın geçiş oldu. 2017’de 4 milyon 400 bin 202 kişi güneyden kuzeye geçiş işlemi yaparken, 4 milyon 401 bin 131 kez de çıkış işlemi gerçekleştirdi.

KKTC vatandaşları tarafından 1 milyon 815 bin 155 kez güneye giriş işlemi yapılırken, 1 milyon 808 bin 88 kişi kuzeye geri döndü. Kıbrıslı Rumlar tarafından ise 1 milyon 95 bin 263 kez kuzeye geçiş işlemi gerçekleşirken, 1 milyon 97 bin 725 defa çıkış işlemi yapıldı.

Yabancı uyruklu turistler ise güneyden kuzeye 1 milyon 494 bin 389 kez geçiş yaparken, 1 milyon 490 bin 713’ü çıkış işlemi gerçekleştirdi.

Kuzey ile güney arasında en fazla giriş-çıkış yapan Kıbrıslı Türkler olurken, yabancı uyruklu kişilerin de Kıbrıslı Rumlara nazaran daha fazla geçiş yaptığı verilere yansıdı.

2017’de geçişler 2016’ya göre arttı

İki bölge arasındaki karşılıklı geçişlerde artış yaşandığı dikkat çekti. 2016 yılına kıyasla 2017’de geçiş noktalarından güneye yapılan girişlerde artış görülürken; güneyden kuzeye olan geçişlerde de yükselme olduğu dikkat çekti. 2016 yılında geçiş noktalarından 3 milyon üzerinde karşılıklı geçişler yapılırken, bu rakam 2017’de 4 milyonu aştı. Son iki yılın rakamları incelendiğinde, 2016 yılında toplam 3 milyon 989 bin 218 defa kuzeye giriş yapıldığı görülürken, 3 milyon 989 bin 853 kez de çıkış gerçekleşti. 2016 yılına kıyasla 2017’de güneye 411 bin 278 kez daha fazla giriş yapılırken, kuzeye de 410 bin 984 kez daha fazla giriş yapıldığı verilerde yer aldı.

Güneyden kuzeye geçişler ele alındı

Öte yandan Turizm Bakanlığı’nın Polis Muhaceret'ten temin ettiği veriler, kişilerin güneyden kuzeye geçerken kaydedilen rakamlarıdır. Ayrıca bu veriler, kuzeyde yaşayan veya kuzeyde bulunan bir deniz veya hava limanından giriş yapıp, daha sonra güneyden geçen bir kişinin kuzeye geri dönüşünde tutulan kaydını da içeriyor. Özellikle bu durum kuzeyde yaşayan İngilizlerle, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler için geçerli olup, TC uyruklular da bu döküm içerisinde yer alıyor.

Güneyden kuzeye binlerce turist

Adadaki geçiş noktalarından giriş-çıkış yapan yabancı uyruklu sayısında da ciddi artış görüldü. Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’nden elde ettiği verilere göre 2017 yılında başka ülkelerden gelen turist sayılarında giderek artış yaşandığı kayıtlara geçti.

2016 yılında güneyden kuzeye toplamda 1 milyon 206 bin 266 yabancı uyruklu kişi geçiş yaparken, 2017’de bu rakam 1 milyon 494 bin 389’a ulaştı. Güneyden kuzeye geçiş yapan yabancı turist oranında % 23’lük bir artış yaşandı.

Almanya, İsrail ve Yunanistan’dan turist artışı

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyinde geçiş yapan yabancıların ülkelere göre dağılımında en fazla İngiltere’den gelen yabancılar olduğu dikkat çekerken, İsrail’den gelen yabancıların sayısında rekor artış yaşandı. Almanya ve Yunanistan’dan gelen yabancıların ciddi artışı da dikkat çekti.

Özellikle İngiltere üzerinden Larnaka Havaalanı’na gelen 387 bin 767 kişinin, 46 bin 328’ini oluşturan Kıbrıslı Türkler kuzeye geçiş yaptı. Yine İsrail’den gelerek kuzeye geçiş yapan 113 bin 948 kişi, Almanya’dan 101 bin 950 kişi, Yunanistan’dan 101 bin 554 kişi, Rusya’dan 97 bin 699 kişi, Romanya’dan 68 bin 117 kişi, Bulgaristan’dan 66 bin 631 kişi, Polonya’dan 37 bin 309 kişi ve Fransa’dan 37 bin 281 kişi verilere yansıdı.

İsrailli artışı dikkat çekti

Son iki yılın verilerine bakıldığı zaman özellikle 2016 yılında güneyden gelerek kuzeye geçen 34 bin 614 İsrail vatandaşına kıyasla 2017’de 113 bin 948 İsraillinin gelmesi, % 197,4 oranında rekor bir yükseliş yaşandı.

2016’da İngiltere’den gelen toplam 288 bin 976 kişiye oranla 2017 yılında % 16,6’lık bir artış yaşanarak 387 bin 767 kişiye ulaştı. Almanya’dan 2016’da gelen 66 bin 14 turiste kıyasla ise 2017’de Almanya’dan 101 bin 950 kişiyle % 41,2 oranında değişim yaşandı. 2016’da Yunanistan’dan gelen 89 626 bin kişiye kıyasla 2017’de kuzeye geçen 101 bin 554 kişiyle % 12,9 oranında artış görüldü.

2016’da Rusya’dan gelen 71 bin 722 turiste oranla 2017 yılında 97 bin 699 turist geçiş yaparak, % 36,2 oranında yükseliş yaşandı.