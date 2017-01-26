4 milyonluk imza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Spor Dairesi arasında 4 milyon Türk Lirası’nın ön görüldüğü protokol imzalandı. 2016 - 2017 futbol sezonu ile 2017-2018 futbol sezonunun ilk taksitini kapsayan 4 milyon TL tutarındaki protokol, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu tarafından imzalandı. Daha önce 2 milyon 500 bin TL olarak yapılan katkı bu yıl arttırılırken, bütçenin 4 taksitte ödenilmesini öngören protokolda ilk taksitin ödeme tarihinin 15 Şubat olarak belirlendiği açıklandı.