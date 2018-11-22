4 Milyon TL’yi nerede harcadınız?

“Bizler her şeyi kuruş kuruş açıklayacağız” ;

Mustafa Akıncı- 15 Nisan 2015



Daha önce çok yazdık, ama birileri ses etmeyince vazgeçeceğimizi ya da unuttuğumuzu sanmasınlar diye defa defa yazmakta fayda var.

Zira onların “sözü” hala hafızalarda!

Malum, bütçe gündeme gelince “örtülü ödenek” konusu yeniden basında ele alınmaya başlandı.

Hatırlayınız, 2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminin öncesinde yoğun olarak Cumhurbaşkanlığı'nın 'örtülü ödeneği' tartışma konusu olmuştu.

Eleştiriler, Derviş Eroğlu ve ekibinin bu parayı seçim kampanyasında kullandığına ilişkin yoğunlaşıyordu.

Cumhurbaşkanı adayları arasında da konu sık sık dillendirilmekte, TV tartışmalarında dahi gündeme gelmekteydi…

Adaylar arasında biri vardı ki, bu ödeneğe karşı muhalif duruşu ile dikkatleri üzerine çekiyordu…

Mustafa Akıncı…

Hatta seçime saatler kala İnönü Meydanı’nda düzenlenen mitingde şu cümleler çıkıyordu ağzından:

“Eroğlu öyle bir panik içinde ki örtülü ödeneği bile yetmedi; nereden para bulacağını şaşırdı. O kendini kurtarmaya uğraşıyor. Onun yöntemi paralarla iş görmek. Bizler her şeyi kuruş kuruş açıklayacağız” (Akıncı’ya ait internet sitesinde hala yayında haber: http://www.mustafaakinci.com/cevap-akinci/)- 15 Nisan 2015

Kaderin cilvesine bak.

Akıncı ikinci turda CTP'nin de desteğiyle Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.

Ve seçildiği günden buyana, biraz da kendi çabası ile gündeme gelen örtülü ödenek konusu peşini bırakmadı.

Bu kez mesele kendisini buldu.

Hatta yıllardır mesele peşinde…

Seçimin hemen ardından gelen bilgiler Akıncı'nın örtülü ödeneği kullandığını söylüyordu.

Önceleri inanmadım, “Yok yahu yapmaz” dedim, o kadar da değil!

Meğer o kadarmış!

Kullanmış!

O günlerde kendisine sık sık “örtünün üzerindeki örtüyü kaldıracağım” sözü hatırlatılıyordu.

Toplumdan gelen “neden kullandığını açıkla” baskılarına da direnmeye başlayan Akıncı ve ekibi bu kez “Diğer Cumhurbaşkanları kullandı, ne var yani ben de kullanırsam” babında savunmaya geçiyordu, bazı siyasilerle girdiği polemiklerde…

Oysa ki “Örtülü ödenek devlet sırrı değildir” diyen kendisiydi…

Hatta bu sözleri Cumhurbaşkanlığındaki ilk yüz gününü değerlendirdiği basın toplantısında sarf etmişti…

Tarih 11 Ağustos 2015'te kameralar karşısına geçen Akıncı, “Örtülü ödenek devlet sırrı değil... Yıl sonuna halkla kapsamlı bir açıklama paylaşacağım” diyordu üstelik!..

'Yıl sonu' dediği 2015'in sonuydu…

2015 sonu geldi, geçti…

2016’yı geçtik. 2017’yi geçtik, 2018’i bitiriyoruz!

O zaman 'ne oldu' bu örtülü ödenek açıklaması diye sormak gerekiyor, ne oldu?

'Açıklayacağım' dediği tarihin üzerinden yıllar geçti. “Örtülü uygun olmayan yerlere harcanmıyor” demekle örtünün altındakini saklama çabası var hissi uyandırıyor, ne yazık.

Ve 'başkaları da kullandı' savunması hiç ama hiç samimi ve tutarlı gelmiyor.

Şimdi ben başkaları gibi “Sana yakışmaz, halkın beklentisi budur, senden beklenen budur, halk sana inandı” filan gibi methiyeler düzecek değilim Akıncı için…

Yakışıp yakışmadığına toplum karar verecek.

Ancak ortada bir ‘tutarsızlık’ olduğunu söylemeden de geçemeyeceğim.

Bu kaynak kullanıldı, kullanılıyor ve henüz açıklaması da yok.

2015’ten bu güne toplam 3.5-4 Milyon TL’ye yakın Sayıştay denetiminden yoksun elden kullanıldı ve “bu paranın açıklamasını kuruş kuruş yapacağım” sözünü veren ‘lider’ hala tek kelime etmedi!

Yaşananın adını siz koyun. Ben bir şey söylemeyeceğim.

Söyleyince kızıyorlar, güceniyorlar, alınıyorlar, öfkeleniyorlar.