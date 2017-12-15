4 milyon kez karşılıklı geçtik!

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyi arasında son on bir ayda 4 milyonun üzerinde giriş-çıkış işlemi yapıldı. Güneyden kuzeye 4 milyon 46 bin 842 kez giriş işlemi yapılırken, 4 milyon 49 bin 172 kez de çıkış işlemi gerçekleşti.

Kuzey ile güney arasında en fazla geçiş yapan Kıbrıslı Türkler olurken, yabancı turistlerinde 1 milyonun üzerinde güneyden kuzeye geçiş yaptığı kayıtlara geçti.

KKTC vatandaşları 1 milyon 660 bin 456 kez kuzeyden çıkış yaparak güneye geçerken, Kıbrıslı Rumlar tarafından ise 991 bin 164 kez kuzeye geçiş işlemi gerçekleşti.

Kasım ayı sonu itibariyle toplam 1 milyon 402 bin 261 yabancı turist ise güneyden kuzeye akın etti. 2016 yılında ise 3 milyon 989 bin civarında geçiş işlemleri yapıldı.

YENİDÜZEN, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın yayınladığı istatistiksel yıllık verileri ele aldı, son 23 ayda ortaya çıkan rakamları inceledi.

KKTC vatandaşları 1 milyon 660 bin 456 kez kuzeyden çıkış yaparak güneye geçerken, 1 milyon 653 bin 417 kişi kuzeye giriş işlemi gerçekleştirdi. Kıbrıslı Rumlar tarafından ise 991 bin 164 kez kuzeye geçiş işlemi yapılırken, 989 bin defa çıkış işlemi gerçekleşti

2016 yılında 3 milyon 989 bin 218 kez kuzeye giriş

Resmi verilere göre 2016 yılında geçiş noktalarından 3 milyon üzerinde giriş-çıkış işlemi kaydedildi. Geçen yıl güneyden 3 milyon 989 bin 218 kez kuzeye giriş işlemi yapılırken, kuzeyden yapılan çıkışlar 3 milyon 989 bin 853 olarak kayıtlara geçti. Geçiş noktalarındaki kayıtlara göre en fazla giriş çıkış yapan Kıbrıslı Türkler oldu. KKTC yurttaşları 1 milyon 778 bin kez güneye geçerken, 1 milyon 770 bin 736 kez ise kuzeye giriş yaptığı görüldü. 2016 yılı içerisinde güneyden gelen Kıbrıslı Rumlar ise 1 milyon 12 bin 216 kez kuzeye giriş işlemi yaparken, 1 milyon 9 bin 402 defa da çıkış işlemleri gerçekleşti. Geçen yılın rakamlarına göre 1 milyon 206 bin 266 kez yabancı turistlerin kuzeye geçiş yaptığı kaydedildi.

2017 yılında Kasım sonuna kadar olan süreçte güneyden kuzeye 4 milyon 46 bin 842 kez giriş işlemi yapılırken, 4 milyon 49 bin 172 kez de çıkış işlemi gerçekleşti.

2017’de ilk 11 ayda 4 milyondan fazla geçiş

2017’de ise sadece ilk 11 ayda 4 milyonun üzerinde giriş-çıkış işlemi gerçekleşti.

Güneyden kuzeye 4 milyon 46 bin 842 kez giriş işlemi yapılırken, 4 milyon 49 bin 172 kez de çıkış işlemi gerçekleşti. KKTC vatandaşları tarafından 1 milyon 660 bin 456 kez güneye giriş işlemi yapılırken, 1 milyon 653 bin 417 kişi kuzeye geri döndü. Kıbrıslı Rumlar tarafından ise 991 bin 164 kez kuzeye geçiş işlemi gerçekleşirken,989 bin defa çıkış işlemi yapıldı.

Kasım ayı sonu itibariyle toplam 1 milyon 402 bin 261 yabancı turist ise güneyden kuzeye geçerken, 1 milyon 399 bin 716 kez kuzeyden çıkış yapıldı.

Kuzey ile güney arasında en fazla giriş-çıkış yapan Kıbrıslı Türkler olurken, yabancı turistlerinde 1 milyonun üzerinde güneyden kuzeye geçiş yaptığı dikkat çekti.

Güneye geçişlerde artış

Kasım 2017 rakamlara göre 2016 yılına kıyasla geçiş noktalarından güneye yapılan girişlerde artış görülürken; güneyden kuzeye olan geçişlerde de yükselme olduğu dikkat çekti. Buna göre her iki yılın Kasım aylarına kadar olan rakamlara bakıldığında, 2016 Kasım ayına kadar toplam 3 milyon 661 bin 866 kez kuzeye giriş yapıldığı görülürken, 3 milyon 663 bin 958 kez de çıkış gerçekleşti. 2016 yılına kıyasla 2017’de güneye 385 bin 214 daha fazla giriş yapılırken, kuzeye de 384 bin 976 kez fazla giriş yapıldığı verilerde yer aldı.

Güneyden kuzeye geçişler ele alındı

Bu arada Turizm Bakanlığı’nın Polis Muhaceret'ten temin ettiği veriler, kişilerin güneyden kuzeye geçerken kaydedilen rakamlarıdır. Ayrıca bu veriler, kuzeyde yaşayan veya kuzeyde bulunan bir deniz veya hava limanından giriş yapıp, daha sonra güneyden geçen bir kişinin kuzeye geri dönüşünde tutulan kaydını da içeriyor. Özellikle bu durum kuzeyde yaşayan İngilizlerle, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler için geçerli olup, TC uyruklular da bu döküm içerisinde yer alıyor.

Kasım ayı sonu itibariyle toplam 1 milyon 402 bin 261 yabancı turist ise güneyden kuzeye geçerken, 1 milyon 399 bin 716 kez kuzeyden çıkış yapıldı.

1 milyonu aşkın yabancı turist geçişi

Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’nden elde ettiği veriler ışığında 2016 ila Kasım 2017 tarihleri arasında başka ülkelerden gelen turistlerin rakamların artışta olduğu dikkat çekti.

2016 yılında güneyden kuzeye toplamda 1 milyon 149 bin 650 kez geçiş yapılırken, 2017’nin 11 aylık süresi içerisinde bu rakam 1 milyon 402 bin 261’e ulaştı. Son 23 ayda güneyden kuzeye geçiş yapan yabancı turist oranında % 17,3’lük bir artış yaşandı.

İsrail’den 112 bin 94 kişi, Almanya’dan 96 bin 794 kişi, Rusya’dan 94 bin 98 kişi ve Yunanistan’dan da 91 bin 953 kişi kuzeye geçiş yaptı

Kuzeye 112 bin 94 İsrail vatandaşı geçti

Son 23 aylık dönemde geçiş noktalarından kuzeye giriş yapan yabancıların ülkelere göre dağılımında en fazla İngiltere’den gelen yabancıların geçiş yaptığı görülürken, İsrail’den gelen yabancıların sayısında rekor artış yaşandı. Almanya ve Rusya’dan gelen yabancıların artışı da dikkat çekti.

Kasım 2017’ye kadar İngiltere’den gelen 366 bin 726 kişinin, 43 bin 90’ını Larnaka Havaalanı’ndan gelip kuzeye geçiş yapan Kıbrıslı Türkler oluşturdu. Aynı şekilde İsrail’den gelerek kuzeye geçiş yapan 112 bin 94 kişi, Almanya’dan 96 bin 794 kişi, Rusya’dan 94 bin 98 kişi ve Yunanistan’dan da 91 bin 953 kişi kayıtlarda yer aldı.

Son 23 aylık dönemde kuzeye giriş yapan yabancılara bakıldığı zaman en fazla İngiltere ve İsrail vatandaşları oldu. Kasım 2017’ye kadar İngiltere’den gelen 366 bin 726 kişinin, 43 bin 90’ını Larnaka Havaalanı’ndan gelip kuzeye geçiş yapan Kıbrıslı Türkler oluşturdu.

23 ayda yabancı turist artışında ciddi değişimler

Özellikle 2016 yılında güneyden gelerek kuzeye geçen 34 bin 614 İsrail vatandaşına kıyasla 2017’de 112 bin 94 İsraillinin gelmesi, % 223,8 oranında ciddi bir artış elde edildi.

2016’da İngiltere’den gelen toplam 288 bin 976 kişiye oranla Kasım 2017’de % 23,9’luk bir artış yaşanarak 366 bin 726 kişiye çıktı. 2016’da Almanya’dan gelen 66 bin 14 kişiye kıyasla ise Kasım 2017’ye kadar gelen 96 bin 794 kişiyle % 46,6 oranında değişim yaşanırken, 2016’da Rusya’dan gelen 68 bin 619 kişiye kıyasla Kasım 2017’ye kadar kuzeye geçen 94 bin 98 kişiyle % 37,1 oranında artış görüldü.