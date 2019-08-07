Büyükkonuk’ta kendine ait marketin damına merdiven ile çıktığı esnada dengesini kaybeden 49 yaşındaki Erhan Şenoğlu 4 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralan Şenoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı; Bugün saat 12:30 sıralarında, Büyükkonuk'ta sakin Mehmet Erhan Şenoğlu (E-49), iş yerinin damına merdiven ile çıkmaya çalıştığı sırada merdivenin kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır sekilde yaralanmıştır. Mehmet Erhan Şenoğlu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Söz konusu şahsın tedavisi halen devam etmektedir.