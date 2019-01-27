4 Metre yükseklikten düştü
İskelede Döveç İnşaat Ltd’e ait iş yerinde gece yarısı meydana gelen iş kazasında 37 yaşındaki Masud Rana yaralandı
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İskele’de 00.30 sıralarında, Döveç İnşaat Ltd’e ait iş yerinde Cascon Beton Şirketi tarafından yapımı devam eden inşaat alanı içerisinde beton döküm işlemi yapıldığı sırada beton döküm pompasının hava yapıp savrulması neticesinde Masud RANA (E-37)’ya çarpması sonucu adı edilen dengesini kaybederek 4m yükseklikten düşüp yaralanmıştır. Konu şahıs Magusa Devlet Hastanesinde ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam eder
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