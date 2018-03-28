Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, belediye sınırları içerisindeki 89 işletmeyi denetledi; 4 markete para cezası kesildi.



LTB’den yapılan açıklamaya göre, 19-23 Mart tarihlerini kapsayan denetimlerde; Ortaklar Market isimli işletmeye iş yeri izni olmaması, gayrısıhhi ortam, sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve çevre kirliliği nedeniyle; Altunçay Market isimli işletmeye işyeri izni olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve son kullanım tarihi geçmiş ürün satılması nedeniyle; Ağaç Market’e ise sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve son kullanım tarihi geçmiş ürün satılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.



Ortaklar Market’ten 1 birim ürün, Altunçay Market’ten 7 birim ürün, Ağaç Market’ten ise 27 birim ürün son kullanım tarihi geçmiş olması nedeniyle müsadere edildi.

Bir işyerine de eksiklikleri nedeniyle ihbar verildi.