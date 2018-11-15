4 kişiye yurttaşlık

Bakanlar Kurulu; Halil Fırlar, Azize Jabbarova, Tahsin Şahin ve Tülay Tip'in KKTC yurttaşlığına alınmasını kararlaştırdı.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

4 ismin de Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine geldiği gerekçesiyle yurttaş olduğu kaydedildi.

Detaylar paylaşıldı…

Geçtiğimiz hükümet döneminde ‘yurttaşlık’ konusunun sıklıkla tartışılması, yargıya da taşınmasının ardından kararla ilgili gerekçelerin detaylı şekilde paylaşılması dikkat çekti.

Söz konusu kişilerin genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu da ifade edildi.

Bununla birlikte 4 kişinin ne kadar süredir KKTC’de kaldıkları da ayrıntılarıyla kararda belirtildi.