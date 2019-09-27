4 kişilik aile tutuklandı

Baf’ta 4 kişilik bir aile çalıntı mal bulundurmaktan tutuklandı.

Knews haber sitesine göre, polisin Çarşamba günü bir evde yaptığı operasyon sonucu 3 kişi, “çalıntı mal bulundurmaktan” tutuklandı, ailenin 4’üncü ferdi ise dün tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan 4 kişi hakkında 8 gün tutukluluk kararı alındı.

Aynı aileye mensup 4 kişinin, ikisi 55, bir 27 yaşında 3 erkek ile 50 yaşında bir kadın olduğu bildirildi.

Çalıntı mallar arasında, 101 adet cep telefonu, 65 tane sim kartı, 30 cüzdan, 34 çift gözlük, 55 saat, 18 anahtar, 6 fotoğraf makinesi, 3 beyzbol sopası olduğu açıklandı.