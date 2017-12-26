Paşaköy-Vadili yolunun 2.kilometreleri arasında, dün meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Paşaköy’de sakin 44 yaşındaki Yusuf Mert’in, kullanımındaki BD 924 plakalı cip araç ile dönüşe geçtiği sırada, arkasından gelen ve önündeki aracın dönüşe geçtiğini fark etmeyen 36 yaşındaki Sinan Akoğlu, yönetimindeki KZ 738 plakalı aracın önüne çarpmasıyla meydana geldi.

KZ 738 plakalı aracın sağa dönüşe geçtiğini fark etmeyen BD 924 plakalı cip araç sürücüsü Yusuf Mert, KZ 738 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardaki sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan yolcular hafif yaralandı.

KZ 738 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Oya Alparslan, BD 924 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Veysel Mert ve araç sürücüleri hafif yaralandı.

Dörtyol Karakolu’ndan alınan bilgiye göre; Yaralılar olay yerine gelen iki ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı. Kazada cip araç kullanılmaz hale gelirken, van araçta da 2 bin TL’lik zarar meydana geldi.