Yenierenköy ve Bafra’da bu sabah meydana gelen iki ayrı olayda 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Yenierenköy’de Mustafa Metni’nin kullandığı tekne su alarak battı. Metni ile birlikte teknede bulunan ve boğulma tehlikesi geçiren iki kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bafra’da ise otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Efe Savran otelin cankurtaranı tarafından kurtarıldı.

Polis iki olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

09.07.2019 tarihinde saat 11:00 sıralarında, Yenierenköy Balıkçı Barınağı içerisinde, Mustafa METNİ (E-27)’nin kullanımında bulunan fiber teknenin su alıp batması neticesinde, tekne içerisinde bulunan, Mustafa METNİ, Hürsen METNİ (K-46) ve Nazan GÜRSEL (K-45) boğulma tehlikesi geçirmişlerdir. Bahse konu şahıslar sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak karaya çıkarılmışlardır. Hürsen METNİ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

09.07.2019 tarihinde saat 10:30 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelin havuzu içerisinde bulunan Efe SAVRAN (E-4), boğulma tehlikesi geçirmiştir. Efe SAVRAN otelin cankurtaranı tarafından kurtarılarak yine otel sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.