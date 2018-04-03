4 Kıbrıslı Türk, Rum Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu

4 Kıbrıslı Türk’ün, 2014 yılında yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde oy kullanamadığı için Rum Yüksek Mahkemesi’ne başvurduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nin dünkü toplantısında, bahsi geçen 4 Kıbrıslı Türk’ün AP seçiminde oy kullanmasına izin verilmediğini ve Rum İçişleri Bakanlığı’nın komiteyi konuyla ilgili bilgilendirdiğini kaydederek, konunun siyasi boyut kazanmaması için hassas şekilde irdeleneceğini yazdı.

Gazete, seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan 212 bin Rum ile 45 bin 600 Kıbrıslı Türk bulunduğunu; Rum Nüfus Dairesi kayıtlarında 175 bin Kıbrıslı Türk’ün kaydı bulunduğunu ve 112 bin kadar Kıbrıslı Türk’ün “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği bulunduğunu kaydetti.

Haberde, 2014 yılındaki AP seçiminde, adres beyanları ve bazı diğer problemler nedeniyle bin 869 Kıbrıslı Türk’ün oy kullanabildiği de ifade edildi.