“4 Kıbrıslı İngiltere’de aranıyor”

Kıbrıs’ın güneyindeki Parikiaki gazetesi, İngiltere’de aranan dört şahısla ilgili haber yaptı.

Habere göre, iki Kıbrıslı Rum, iki Kıbrıslı Türk tecavüz, hırsızlık, sahtekarlık ve uyuşturucu gibi suçlardan aranıyorlar. Polis, ilgili şahısların görülmesi durumunda, acilen polise ihbar yapılmasını istedi.

Costa Sampson tecavüz ve hırsızlık suçundan aranıyor…

“25 Ağustos 2012 tarihinde Costa Sampson, 2010’un Şubat ayında bir eğlence merkezinde genç bir kadına tecavüz etmesi suçundan hüküm giyerek tutuklandı. Sampson, arkadaşı ile birlikte genç kadına bir içecek ikram ederek eve bırakmayı teklif etti, kendisini tıbbi uzman olarak tanıttı. Genç kadın kendinde değilken ona cinsel saldırıda bulundu. Sampson’un sabıkasında genç kadının cep telefonunu ve arkadaşının laptopu ile oyun konsolunu çaldığı da belirtildi. Sampson, ayrıca Alias Kostas olarak da biliniyor.”

Mehmet Salih kokain alıp satmaktan tutukluydu…

“Mehmet Salih, 2010 yılı Aralık ayı ile 2011 yılı Kasım ayı arasında, kokain ticaretine karışmak suçundan aranıyor. Salih’in, kokain alıp sattığı iddia ediliyor. 2011’in Mayıs ayında, Lincolnshire’a kokain satışı için gittiğinde polis tarafından yakalandı. Tutuklandığında tasarrufunda 20 Bin Sterlin bulundu. Teminatla serbest bırakılan Salih, vücut ispatı için karakola gitmedi.”

Christakis Philippou sahtekârlıktan aranıyor…

“Christakis Philippou, 2004 ve 2006 yılları arasında, diğer sanıklarla birlikte defalarca, seyahat acentası şirketlerini satın almak ya da bazen acenteyi sıfırdan kurmak için sahtekârlıkta bulundu. ‘Seyahat acenteleri’ ucuz fiyatlı tatiller sunarak müşterileri kendine çekti. Fiyatlar o kadar ucuzdu ki, diğer işletmeler onlarla rekabet edemiyordu. Müşterileri ise daha sonra ‘tatilsiz’ bırakıyorlardı. Bu sahtekarlık, 20 Bin insanı etkiledi.”

Osman A. hırsızlıktan yargılandı…

“Osman A. 17.83 kilogram diyamorfin tasarrufundan dolayı tutuklanmıştı. Konu ile alakalı üç sanık hüküm giymişti. Aydeniz, hırsızlık ve ‘cezai mülkiyet’ alım satımından da yargılandı.”