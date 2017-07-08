Altınkumsal’da Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan’ın işletmelerinin yıkılmasının ardından haklarında yıkım kararı çıkan 7 işletmenin 4’ü dün de mühürlendi. Geriye kalan 3 işletme ise Pazartesi günü mühürlenecek…

YENİDÜZEN (Özel)

Çevre Koruma Dairesi, haklarında yıkım kararı çıkan Altınkumsal’da özel sit alanı içerisindeki izinsiz 7 işletmeyle ilgili harekete geçti.

Mahkemenin verdiği 2 aylık sürenin ardından dün 7 işletmenin 4’ü mühürlendi.

Geriye kalan 3 işletmenin ise Pazartesi günü mühürleneceği öğrenildi.

Önce men, sonra kaldırma…

YENİDÜZEN’e konuşan Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, süreçle ilgili bilgi verdi.

Aktolgalı, haklarında yıkım kararı çıkan 7 işletmenin önce faaliyetten men edileceğini yani mühürleneceğini belli bir süre sonra da kaldırılacağını aktardı.

Aktolgalı, 7 işletmenin 4’ünün dün mühürlendiğini, geriye kalanların da Pazartesi günü kapatılacağını belirtti.

Hatırlanacağı üzere aynı bölgede Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan’a ait izinsiz işletmeler yıkılmış, bazı yapılar ise Dipkarpaz’daki 39.5 dönümlük alana taşınmıştı.

Taşıma yapılmış, sorunlar bitmemişti…

İzinsiz yapılar nedeniyle hapis cezasına da çarptırılan Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan’a ait işletmelerin yıkılmayan bölümleriyle ilgili Devlet Emlak Malzeme Dairesi ile sözleşme imzalamışlardı.

Taşıma işlemi gerçekleşmesine rağmen sorunlar bitmemişti.

Bölgede alt yapı sıkıntısı yaşanırken, sit alanlarının sınıflandırılmasına yönelik de sorunlar yaşanmıştı.