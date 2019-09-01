Devrim DEMİR

Bayram süresince ‘uzun kuyruklarla’ dikkat çeken geçiş noktalarındaki yoğunluk, resmi verilere de yansıdı.

Ağustos ayında, 4 günlük Bayram tatili süresince toplam 64 bin 933 araç, 182 bin 858 kişi, 9 ayrı geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine, güneyinden kuzeyine karşılıklı geçiş yaptı.

11-14 Ağustos tarihleri ararsında geçiş noktalarındaki karşılıklı giriş çıkışları içeren Polis Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, araçlı geçiş noktalarından karşılıklı 64 bin 933 araç giriş çıkış yaptı.

4 günlük sürede 32 bin 229 araç Kıbrıs’ın güneyine geçti, aynı tarihleri kapsayan sürede 32 bin 704 araç Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine giriş yaptı.

Geçiş kapılarında en fazla yoğunluk yine Kermiya geçiş noktasında yaşandı.

Kurban Bayramı tatili boyunca en fazla kullanılan yine Kermiya geçiş noktası oldu.

4 günde yüz binler…

11-14 Ağustos tarihlerini kapsayan 4 günlük sürede, 67 bin 521 Kıbrıslı Rum çeşitli geçiş kapılarından giriş çıkış yaparken, aynı tarihleri kapsayan 4 günlük sürede, 53 bin 294 Kıbrıslı Türk, geçiş kapılarını kullandı.

Aynı istatistik bilgilerde, 30 bin 353 yabancı uyruklu kişi geçiş kapılarını kullandı.

4 günde geçiş noktalarını kullanarak geçiş yapanlarının sayısı 182 bin 858’i buldu.

Yabancılar da dikkati çekti

Polis Genel Müdürlüğü’nün Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında yapılan karşılıklı araç ve kişi sayısına ilişkin giriş ve çıkış raporuna göre 11-14 Ağustos tarihleri arasında yabancı uyruklu kişilerin giriş çıkışları da dikkati çekti.

İstatistik bilgilerde, yabancı plakalı 12 bin 269 araç geçiş için bu noktaları kullanırken, 62 bin 43 yabancı uyruklu kişinin de geçiş yaptığı kayıtlara geçti.

Rekor Kıbrıslı Rumların

Polis Genel Müdürlüğü’nün 11-14 Ağustos 2019 tarihlerini kapsayan raporuna göre, 4 günde 32 bin 438 Kıbrıs Rum plakalı araç ve 67 bin 521 Kıbrıslı Rum geçiş noktalarını kullandı.

Geçiş yoğunluğu Kermiya’da

Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinde 4 günde yapılan karşılıklı araçlı geçişlerde en çok Kermiya Geçiş noktası kullanıldı. 4 günlük tatil boyunca Kermiya Geçiş Kapısından 16 bin 191 araç giriş yaptı, 15 bin 951 araç ise çıkış yaptı.

İstatistiklerde, 11-14 Ağustos tarihleri arasında Kermiya Geçiş noktasından 37 bin 507 kişi Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine giriş yaparken, aynı tarihlerde 36 bin 27 kişi kuzeyden güneye geçti.