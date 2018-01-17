4 günde, 4 yıl sonra gelen galibiyet

GAÜ Koçu Kadri Alagöz: “Dört gün önce gittiğim GAÜ basketbol takımında yaptığımız 5 çalışma ile Koopspor karşısında 4 yıl sonra elde ettiğimiz bu galibiyetle takım oyuncularımın neler başarabileceğini gördüm”

Hüseyin KIRAL

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde ikinci yarının ilk maçında Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda güçlü rakibi Koopspor’u ağırlayan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), dört sezondur elde etmediği galibiyeti bu maçı kazanarak elde etti. Dört gün önce göreve gelen ve takımı bu önemli maça hazırlayan yeni antrenör Kadri Alagöz yönetiminde çıkılan ilk maçta dört sezonda yaşanmayan galibiyetin mutluluğu yaşandı. Konu ile ilgili olarak gazetemize konuşan GAÜ Koçu Kadri Alagöz, “ilk idmanımda sporcularıma bugüne kadar ne yaptıysanız hepsini unutun dedim. Ardından dört – beş yeni oyunlar çalışarak güçlü Koopspor’u yenmeyi başardık” dedi.

Alagöz: “Sonuna kadar mücadele edeceğiz”

Takım içerisinde çok yetenekli oyuncuların olduğunu ve bu oyuncuların neler yapabileceğini Koop maçında gördüğünü belirten Alagöz, “5 gün içerisinde 4 antrenman yaptık. Çalışmalarda her şeyi ezberledik. Oyunculara bugüne kadar ne öğrendiyseniz unutun dedim” dedi. Koopspor’u yakından tanıdığını, 17 yıl oynadığı bir camia olduğunu belirten Alagöz, “En son dört yıl önce galip gelen bir takımımız var. Özgüven kaybı yaşanmıştı. Şut yüzdemizi arttırdık. Yetenekli bir oyuncu grubumuz var” ifadelerini kullandı. Alagöz, bu yıl için hedeflerinin sonuna kadar mücadele etmek olduğunu sözlerine ekledi.