4 gün üst üste duruşma: Gönyeli’de ‘Alt Geçit Davası’

Dila ŞİMŞEK

Gönyeli’de yapımı süren alt geçitle ilgili yargı sürecinde “seri duruşmalar” yapılıyor.

Alt geçit nedeniyle mal ve mülklerinin zarara uğradığını savunan davacılar ‘ara emri’ istedi, Gönyeli Belediyesi duruşmaların devam ederek sonuca bağlanmasını talep etti. Mahkeme 4 gün üst üste tarafları dinleyecek, sonuç üretecek.

Gönyeli’deki anayolda başlatılan alt geçit yapımı inşasının, ‘mülklerini zarara uğratma’ sebebiyle Gönyeli Belediyesi’ne dava açan Ahmet Şenol ve Mehmet Şenol, dava hakkında ara emri talep etti.

Davacı tarafın Avukatı Ünver Bedevi, müvekkillerinin İdari Mahkeme’de açılan diğer davanın sonuçlanması ve daha hızlı ilerlemesi için mahkemeye böyle bir talepte bulunulduğunu kaydetti. Avukat Ezer Özsoy, Gönyeli Belediyesi’nin ara emir verilmesini istemediğini, duruşmaların devam ederek sonuca bağlanmasını talep ettiğini aktardı. Bu sebeple, ara emir verilip verilmeyeceği kararının belirlenmesi için dört gün art arda duruşmalar yapıldığını söyleyen her iki tarafın da avukatları, ara emir ile ilgili kararın bugün belli olacağını bildirdi.

Dava neden açıldı?

Ahmet Şenol ve Mehmet Şenol, Gönyeli’deki anayola alt geçit yapımı inşasının, orada bulunan altı konutlarının da zarara uğrattığı, mülklerinin değerinin sıfıra düştüğü, anayola çıkış haklarının gasp edildiği iddialarıyla Gönyeli Belediyesi’ne dava açmıştı.

Talepleri ise, yapılan köprünün ortadan kaldırılması ve yerine ‘düzgün’ bir anayol yapılmasıydı. Bu sebeple Belediye’ye dava açan Ahmet Şenol ve Mehmet Şenol, davanın gelişme kaydetmiyor oluşu ve İdari Mahkeme’de de açtıkları diğer davanın ilerleyerek sonuca varması isteğiyle, davaya ara emri verilmesini talep etti.

Avukat Ünver Bedevi, açılan benzeri davalar olduğunu da aktardı. Vedat Benzinci’nin İdari Mahkeme’de açtığı davanın da Ahmet Şenol ve Mehmet Şenol’un davasına benzer olduğunu kaydeden Bedevi, “Benzinci, yapılan yolun kendi işletmesini mağduriyete uğrattığı ve bunun idari hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Belediye’ye dava açmıştı. Davasında ara emri istendi ancak verilmedi. Bu sebeple dava hâlâ sürüyor” şeklinde konuştu.

Gönyeli Belediyesi’nin Avukatı Ezer Özsoy:

“Davaya ara verilip verilmeyeceğine bugün mahkeme karar verecek”

“Davacılar, bölgede bulunan konutlarının zarara uğradığı iddiasıyla dava açtı. Şimdi ise, davaya ara emri verilmesi talebindeler. Gönyeli Belediyesi ve Başsavcılık ise davaya ara verilmesini değil, bir an önce bitmesini istiyor. Bu sebeple Mahkeme, dört gün art arda iki tarafı da dinlemek için duruşma yapma kararı aldı. Davaya ara verilip verilmeyeceğine ise bugün mahkeme karar verecek.”

Davacı Ahmet ve Mehmet Şenol’un Avukatı Ünver Bedevi:

“Talebimiz, köprünün ortadan kaldırılarak düzgün bir anayol yapılması”

“Müvekkillerim, mallarının değerinin sıfıra düşmesi ve mallarına yapılan rahatsızlığın giderilmesi için dava açtı. Bizim talebimiz, köprünün ortadan kaldırılarak düzgün bir anayol yapılması ve müvekkillerimin evlerinin de anayola çıkış haklarının sağlanmasıdır. Karşı taraf, bunca aydır hırsla direnirken, tam duruşmaya günler kala ‘Biz idari karar aldık, anayola bağlantınızı değiştiriyoruz’ diyerek karar alınmasına yeltendiler. İdari Mahkeme’de de bir dava açtık ve Alt Mahkemeye bunun taktiksel olarak yapıldığını, iyi niyet görmediğimizi söyledik. Bunun tamamen duruşma öncesi davayı boşa çıkarma veya davayı farklı mahkemeye çıkarmaya yönelik yapıldığını düşünüyorum. Biz bunu İdari Mahkeme’ye taşıyarak alınan kararın sakat olduğunu anlattık. Bu hususta davanın beklemesine veya devam edilmesine bugün mahkemede karar verilecek.”