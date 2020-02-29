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4 geçiş noktası bu sabah itibariyle resmen kapandı

4 geçiş noktası bu sabah itibariyle resmen kapandı

Kıbrıs'ın güneyinde Bakanlar Kurulu kararıyla, kuzey ile güney  arasındaki 4 geçiş noktasını, bir haftalığına kapattı. Corona Virüsü'ne karşı tedbir iddiasıyla kararlaştırılan uygulama bu sabah saat 06.00’da başladı.

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Kıbrıs'ın güneyinde Bakanlar Kurulu kararıyla  Kıbrıs'ın kuzeyi ile Kıbrıs'ın güneyi  arasındaki 4 geçiş noktasını, bir haftalığına kapattı. Corona Virüsü'ne karşı tedbir iddiasıyla kararlaştırılan uygulama bu sabah saat 06.00’da başladı.

Güneyde, açık olan geçiş noktalarında, yine saat 06.00’dan itibaren sağlık ekipleri görevlendirdi.

4 geçiş noktasının kapatılmasıyla, Kermiya geçiş noktasında yoğunluk artarken; Kıbrıs'ın güneyindeki sağlık birimleri, geçiş noktasına takviye ekipler gönderdi.

Kermiya, Ledra Palace, Pirgo, Beyarmudu ve Akyar geçiş noktalarından geçişler devam ediyor.

 

Fotoğraf: Politis Gazetesi

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