4 geçiş noktası bu sabah itibariyle resmen kapandı

Kıbrıs'ın güneyinde Bakanlar Kurulu kararıyla Kıbrıs'ın kuzeyi ile Kıbrıs'ın güneyi arasındaki 4 geçiş noktasını, bir haftalığına kapattı. Corona Virüsü'ne karşı tedbir iddiasıyla kararlaştırılan uygulama bu sabah saat 06.00’da başladı.

Güneyde, açık olan geçiş noktalarında, yine saat 06.00’dan itibaren sağlık ekipleri görevlendirdi.

4 geçiş noktasının kapatılmasıyla, Kermiya geçiş noktasında yoğunluk artarken; Kıbrıs'ın güneyindeki sağlık birimleri, geçiş noktasına takviye ekipler gönderdi.

Kermiya, Ledra Palace, Pirgo, Beyarmudu ve Akyar geçiş noktalarından geçişler devam ediyor.

Fotoğraf: Politis Gazetesi