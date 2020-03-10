4 geçiş noktası 18 Mart'a kadar kapalı

Anastasiadis yönetimi kapatılan 4 geçiş noktasının bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısına kadar KAPALI KALACAĞINI açıkladı. Kurul'un bir sonraki toplantısı ise 18 Mart'ta.

Kıbrıs'ın güneyinde koronavirüs çerçevesinde alınan kararlara ilişkin Cyprus Mail'in haberine göre, Lefkoşa'nın güneyinde de bazı özel ve devlet okulları da bir süreliğine tatil edildi. Hangi okulların tatil edildiğinin ise gün içinde açıklanacağı da belirtildi. Futbol maçlarının da seyircisiz oynanacağı belirtildi.

75 kişiden fazla katılacağı tüm etkinlikler de yasaklandı.

Bakanlar Kurulu şu kararları aldı:

“1-Lefkoşa'daki devlet okulları ile özel okulların geçici olarak kapatılacak. (İlerleyen saatlerde okul isimlerinin açıklanacağı belirtiliyor)

2- 31 Mart’a kadar yapılacak tüm konser, etkinlik ve resmigeçitlerin iptal edildi.

3- 31 Mart’a kadar oynanacak futbol maçlarına seyirci alınmayacak.

4- 75 kişiden fazla kişinin bir arada bulunacağı, ayinler de dahil tüm toplu etkinlikler yasaklandı.”