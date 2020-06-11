“4 daire, 1 de dükkân alma izni çalışması…”

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Ersin Tatar, yabancılara satışlarla ilgili bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu, çünkü Kıbrıs’ın kuzeyine ilgilinin arttığını söyledi. Yürütülen pandemi süreci ve bundan sonra sağlık sisteminde atılacak adımlarla ilginin daha da artacağı düşüncesini belirten Başbakan Tatar, yaptıkları çalışmaların da bu yönde olduğunu, 3 yeni hastanenin de yapılacağını kaydetti. Metropoller yerine bazı insanların taleplerini bu yöne çevirebileceğini kaydeden Tatar, ülkede yarım kalmış inşaatlara işaret etti, görüntü bozukluğu da yaratan bu inşaatlar için de yapılabileceklerin konuşulacağını ifade etti. KKTC’nin cazibe merkezi haline gelmesi beklentisini de belirten Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu’nda bir de ‘dükkan alımı’ için madde konmasının konuşulduğunu da açıkladı. Komitede dükkan alımının da tartışılacağını kaydeden Başbakan Tatar, 4 dairenin yanı sıra 1 de dükkan alımı izni verilmesinin hiç sakıncası olmayacağı görüşünü belirtti.

“Benim kalbim ve duyguların güneye giden insanlarla birliktedir”

“Benim kalbim ve duyguların güneye giden insanlarla birliktedir” diyen Başbakan Ersin Tatar, bu insanlara karşı bir samimiyetsizlikleri olmasının söz konusu olamayacağını söyledi. Hükümet’in hassasiyetleri doğrultusunda, bazı koşulların gerekli olduğunu söyleyen Tatar, bu kararların kolay kararlar olmadığını ifade etti. Güneyde vakaların sürdüğünü, ‘sokaklardaki rahatlığımızı bozmamak’ adına da minimum riskle olayların yönetilmesi gerektiğini söyleyen Tatar, bu konuyla ilgilendiklerini ve bu insanların sıkıntılarını kendisinin de paylaştığını kaydetti. Başbakan Tatar, “Yapılacak bir şey varsa, söyleyin yapalım” dedi.