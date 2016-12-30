Gamze PİR BAYKUR

Yeni Boğaziçi bölgesinde faaliyet gösteren “Sky Venüs” isimli otelin sahilinde Tolga Yücetaş’a ait HZ 444 ve Üstün Dedeoğlu’na ait EF 609 plakalı araçlara av tüfeği ile 2 el ateş açtığı iddiasıyla tutuklanan otel sahibi zanlı T.Ç. almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Meskun mahalde ateş açmak” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Tahkikat devam ediyor ancak zanlının etki etme olasılığı yok...

Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, 25 Aralık tarihinde Yeni Boğaziçi bölgesinde bulunan Sky Venüs Otel’in deniz sahilinde kuma batan bir aracı çekip kurtardıktan sonra yola çıkmak için sahilde EF 609 plakalı aracı ile seyretmekte olan Üstün Dedeoğlu, arkasından gelen diğer aracı beklediği esnada otelden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki toprak yol içerisinde otelden koşarak üzerlerine doğru gelen 40 yaş üzeri, uzun boylu, üzerinde kargılık bulunan ve elinde av tüfeği olan bir erkek şahıs tarafından, beraberinde bulunan Tolga Yücetaş’a ait HZ 444 plakalı araç ile kendisine ait EF 609 plakalı aracın üzerine doğru ateş edildiğini bildirdiğini anımsattı. Almış oldukları bilgi ışığında olay yerine gidildiğini belirten Yücetürk, otel sahibi olan zanlının şüpheli olarak tutuklandığını açıkladı. Yücetürk, aynı gün yapılan tahkikatta zanlının odasında kendisine ait av tüfeği ve 28 adet fişenk bulunarak emare alındığını belirterek, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve bu suçu işlemediğini belirttiğini söyledi.

Aynı gün Mağusa Polis Müdürlüğü’nde tanıtma merasimi yapıldığını ifade eden Yücetürk, müşteki Üstün Dedeoğlu’nun zanlıyı teşhis ettiğini açıkladı.

Yücetürk, mesele ile ilgili olarak 26 Aralık tarihinde zanlının mahkemeye çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatarak, bu 3 günlük süre içerisinde 26 Aralık tarihinde olay yerinde yapılan aramada plastik fişenk tapası bulunduğunu ve otel çalışanlarının ifadelerinin temin edildiğini belirtti.

27 Aralık tarihinde ise mesele ile ilgili olarak EF 609 ve HZ 444 plakalı araçların incelenmek üzere PGM’ye götürüldüğünü söyleyen Yücetürk, araçlarda balistik ve iz inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede EF 609 plakalı araçta bulunan çamurlara saplı 4 adet fişenk şaşması tespit edildiğini açıkladı. Emare olarak alınan av tüfeği ve fişenklerin ise incelenmek üzere PGM’ye teslim edildiğini belirten Yücetürk, mesele ile ilgili yürütülen tahkikatın devam etmekte olduğunu ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyleyip zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı T.Ç.’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 4 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.