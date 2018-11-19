4 bin 978 üreticiye, 28 milyon 167 bin 330 TL ödeme

2017-2018 üretim yılı Kuraklık Tazminat 1. Avans Ödemesi bugün yapıldı. 1. Avans ödeme çerçevesinde 4 bin 978 üreticiye, 685 bin 170 dönüm alan için 28 milyon 167 bin 330 TL ödeme yapıldı.

İkinci ödemede ise kuraklığın geriye kalan kısmı ve verim kaybı için kaynak aktarımı yapılacak. Bu bağlamda, Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim yılı için 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL’lik kuraklık tazminatı ödeyecek.

181 köy ve/veya bölge kuraklıktan zarar gördü

Ekim ayında, 181 köy ve/veya bölge Kuraklıktan Zarar Gören Köy ve/veya Bölge olarak, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak, ilan edilmişti.

2 Kasım’da Başbakanlık'ta, Başbakan Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman ve Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Yönetim Kurulu temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantı sonucunda, 2017-2018 üretim yılı Kuraklık tazminat 1. Avans Ödemesi’nin 19 Kasım 2018 tarihi ile başlayan hafta içinde yapılması konusunda mutabakata varılmıştı.

Kuraklık için dönüm başına ödenecek miktarlar belirlendi

Kuraklık için dönüm başına ödenecek miktarlar da belirlendi. Buna göre, yüzde 50 kuraklığa giren bölgeler için dönüm başına 49.90 TL, yüzde 70 kuraklığa giren bölgeler için dönüm başına 74.81 TL, yüzde 90 kuraklığa girenler için dönüm başına 102,60 TL ödeniyor.

2017-2018’de yağışların düzensiz olması ve ürünlerde tane kaybı yaşanması nedeniyle, yalnızca kuraklığa girmeyen bölgelere olmak üzere, dönüm başına 20 TL tazminat ödenecek.

4 yıl aradan sonra ilk kez verim kaybı ödemesi yapılacak

Üreticilere verim kaybı ödemesi en son 2014 yılında yapılmıştı. 4 yılın ardından ilk kez üreticilere verim kaybı ödemesi de yapılmış olacak.

Genel Tarım Sigortası ve Çiftçiler Birliği kuraklık haritası üzerinde birlikte çalıştı

Genel Tarım Sigortası ve Çiftçiler Birliği kuraklık haritası üzerinde birlikte çalıştı. Haritanın oluşturulması ve dönüm başına maliyetlerin hesaplanması, varılan ortak uzlaşı neticesinde belirlendi.

Mesarya kuraklıktan en çok etkilenen bölge

2017-2018 üretim yılında kuraklıktan en fazla orta, doğu ve batı Mesarya ile Güzelyurt ovası etkilendi. Bu bölgelerde, yüzde 90 oranında kuraklık tespit edildi. Topçuköy- Ziyamet arsındaki bölgelerde yüzde 70, Ziyamet- Dipkapraz arasındaki bölgede yüzde 50 kuraklık tespit edildi. Mesarya’da Mutluyaka - Turunçlu arası bölge yüzde 70, Köprü -Büyük Kaymaklı arasındaki bölge ise yüzde 50 oranında kuraklıktan etkilendi. Kuraklıktan etkilenen diğer bölgeler ise yüzde 50 kuraklık oranıyla Hisarköy- Akçiçek Kozanköy hattı ve yüzde 70 oranı ile Kalkanlı, İkidere- Kozanköy arası oldu.

Kuraklığa girmeyen ancak verim kaybı ödenecek olan bölgeler ise Karpaz’ın bir kısmı, Kormacit bölgesi ile Beyarmudu ve Akıncılar bölgesi oldu.

Nisan ayında çalışmalar başladı

Genel Tarım Sigorta Fonu’nun 2017-2018 üretim yılı kuraklık çalışmaları, Nisan ayının ikinci haftası arazi gezileriyle başladı. Arazi gözlemleri ile birlikte, uydudan alınan görüntüler incelendi. Meteoroloji Dairesi’nin yağış verileri de çalışmaya eklendi. Eylül ayında Genel Tarım Sigorta Fonu’nun Çiftçiler Birliği ile görüşmeleri başladı ve Ekim ayında kuraklık haritası ve maliyet üzerinde taraflar arasında uzlaşıya varıldı.

2016 yılındaki usulsüz borçlanma nedeniyle bütçe yapılamadı

2016 yılındaki Genel Tarım Sigortası’nın usulsüz olarak 18 milyon borçlandırılmasından dolayı, fonun 2017-2018 yıllarına ait bütçeleri yapılamamıştı. 28 Ağustos tarihinde usulsüz borçlanma ile ilgili yanlış alınan karar, Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilerek düzeltildi ve 29 Ağustos’ta bütçeye kaynak aktarımı yapıldı. Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda bütçe, 5 Kasım’da Meclis alt komitesinden ve 12 Kasım’da Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek kuraklık ödemesinin yapılabilmesinin önü açıldı.