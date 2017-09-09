4 bin 95 TL değerinde parça çaldılar

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Ertan Uygur’a ait depo olarak kullanılan binaya girerek toplam 4 bin 95 TL değerindeki motosiklet parçası sirkat eden T.Ç ile İ.Tönceki gün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandı. “Bina açma” ve “Sirkat” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan ve tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlılar teminat şartlarını yerine getiremediği için 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Motosiklet parçaları zanlıların tasarrufunda bulundu…

Meselenin tahkikat memuru Vedat Bilginaylar, zanlıların 6 Eylül tarihinde Mağusa’da Ertan Uygur’a ait depo olarak kullanılan binaya girerek toplam 4 bin 95 TL değerindeki 103 adet motosiklet parçalarını sirkat ettiklerini açıkladı. Zanlıların 7 Eylül tarihinde Mağusa’da tespit edilerek tutuklandıklarını belirten Bilginaylar, sirkat edilen motosiklet parçalarının zanlıların tasarrufunda bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Bilginaylar, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Cezaevine gittiler…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlıların pasaport, kimlik ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 5’er bin TL nakdi teminat ödemelerine, 2’şer KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar, 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.