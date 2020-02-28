Kıbrıs'ın güneyinde Corona Virüsü'ne (Covid - 19) yönelik tedbirler kapsamında "bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere" Lokmacı (Ledras Sokağı), Derinya, Lefke Aplıç ve Bostancı (Astromerit) barikatlarındaki geçişlerin askıya aldığı açıklandı.



Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, bu yönde Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'yı da bilgilendirdi. İki liderin temasını Sözcü Barış Burcu da doğruladı, detayları paylaştı.



4 barikatta geçişlerin bir hafta süreyle askıya alınması, Kıbrıs'ın güneyinde Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou tarafından ölümcül Corona Virüsü'ne yönelik ek önlemlerden biri olarak açıklandı.



Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Ioannou, “Daha etkili kontrol yapılması amacıyla Ledras Sokağı, Astromerit, Lefke ve Derinya'daki geçiş noktalarının çalışması yedi günlük bir süre için geçici olarak askıya alınacak” dedi. Bakan, geçiş noktalarının kapatılması kararı konusunda hem BM hem de İngiliz Üslerinin bilgilendirildiğini ve söz konusu önlemin iki toplumun korunması için alındığını söyledi.



Güneyde aynı zamanda Ulusal Kriz Yönetim Merkezi kuruldu.



Limasol'daki bir kişide virüse yönelik pozifit bulguya rastlandığı iddiaları var. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.

Burcu: Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı...

Sözcü Barış Burcu da yaptığı açıklamada "Rum (Kıbrıs) Bakanlar Kurulu'nun kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldığını" açıkladı.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis'in Akıncı'yı arayarak bilgilendirdiğini açıklayan Barış Burcu, "Bu kararın Coronavirüs’ün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer geçiş noktalarının geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi" dedi.

İşte Barış Burcu'nun açıklaması:

(Kıbrıslı) Rum lider Nikos Anastasiadis bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ikinci kez telefonla arayarak Rum Bakanlar Kurulu’nun geçiş noktaları ile ilgili kararını iletti. Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi. Bu kararın Coronavirüs’ün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer geçiş noktalarının geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı telefon görüşmesinde, Rum Lidere güneyde pozitif bir Coronavirüs vakası olup olmadığını sordu. Rum liderin güneyde pozitif bir vaka olmadığı cevabı üzerine, kuzeyde de sonucu pozitif çıkan herhangi bir Coronavirüs vakasının bulunmadığını belirtti. 3 Şubat’ta İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin toplantısında Coronavirüs konusunda geçiş noktaları ile ilgili değil, daha çok ülkeye giriş limanlarında tedbir alınmasının gerektiği konusunda fikir birliğine varıldığını hatırlatarak, bu konuda tek taraflı adım yerine İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bir araya gelmesinin doğru olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta bu konuyla ilgili tedbirleri gerektikçe ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla birlikte almanın doğru olacağına inandığını, bunun dışında tek taraflı adımlarla toplumları paniğe sevk etmemek gerektiğini Anastasiadis’e iletti.