4 bakan temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor

Dört bakan Ankara’da temaslarda bulunacak. Maliye Bakanı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ankara’da resmi temaslarda bulunacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali yarın Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile biraraya gelecek.

Şahli ile Fakıbaba öğleden sonra ise işbirliği protokolüne imza atacak.

Şahaliyarın ayrıca Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüşecek.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise Perşembe günü Ankara’da temaslarda bulunacak.

Denktaş, Türkiye Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek.

Ankara’da temaslarda bulunacak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile görüşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de Ankara’da resmi temaslarda bulunacak.