4 aylık ayıp

Hükümet hatasını kabul etti, mahcubiyetini gece yarısına gizledi.

Mart’ta alması gereken karar için Temmuzu bekledi.

Dört ay boyunca “yasalara rağmen” hareket etti.

“İnadınım inat” dedi.

Hukuk çiğnendi.



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Pandemi sürecinin yönetimi için “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası”na göre bir komite kurulması gerekiyordu.

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi.”

Kararları bu komitenin alması gerekiyordu.

Toplum uyutuldu.



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Bakanlar değil sadece Cumhurbaşkanı da süreçten sorumlu…

Çünkü bir komite de orada oluşturuldu.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda “Cumhurbaşkanı da kendi komitesini oluşturur” diye bir madde yok!

Üstelik yasayı onaylayan da kendileri oldu!



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Bu süreçte karar verici kurul “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi” olmalıydı.

K

Bakanlık Müsteşarı…

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü…

Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Klinik Şefi…

Göğüs Hastalıkları Servisi Klinik Şefi…

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi…

Ya da bu servislerden uzmanlar…



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“Bulaşıcı Hastalıklar Yasası” pek çok farklı komiteyi de işaret ediyor.

Örneğin ‘verilerin toplanması’ için “Sürveyans Komitesi” var.

Laboratuvar Komitesi de var yasada, Enfeksiyon Kontrol Komitesi de…

Oysa…

Yasa tanınmıyor.

Karar almak için dört ay sonrası ve sabaha yakın saatler bekleniyor.



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Ne diyor yasa:

“(Komite) Yapılacak çalışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliğinin bulaşıcı hastalıklarla ilgili plan ve rehberlerini bir yol haritası olarak dikkate alır ve izler; plan ve rehberlerin eylem planları şeklinde geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili çalışmayı yapar veya yaptırır.”

Bu kadar açık!

Bu kadar net!

Peki bu hükümetin 4 aydır aklı neredeydi?



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Hukuksuzluk…

Tepeden tırnağa…

Bu “devlet”in geleneği oldu.

