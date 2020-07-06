 “4 aydır bir patırtı çıkmadı, şimdi ne oldu?”

Eleştirileri dikkate aldıklarını söyleyen Başbakan Ersin Tatar, alınan kararların Sağlık Bakanı ile istişareden sonra alındığını belirtti.

“4 aydır da bu konuda bir patırtı çıkmadı” diyen Başbakan Tatar, yönetim anlayışı ile bu işi yönettiklerini savundu.

1 Temmuz sonrası mahkeme gidilmesinin nedenini sorgulayan Tatar, güneye gidişle ilgili açılıma herhangi bir tepki gösterilmediğini ileri sürdü, “Ne oldu da Tabipler Birliği mahkemeye gitti, kimlerin dürtmesi ile mahkemeye gidiyor? Biz de olayları takip ediyoruz” dedi.

Bu aşamada neden mahkemeye gidildiğini sorgulayan Tatar, “Acaba nasıl bir karar çıkabilecek noktasındaydık. Kesin böyle bir şey çıkacak değil. Dün yaptığımız değerlendirmede ara emri algı ve tereddüdü oluştu ve böyle bir karar aldık” dedi.

Sürecin kontrollü olduğunu, 5 vakanın da kontrolde olduğunu söyleyen Tatar’ın konuşması Meclis Genel Kurulu’nda seslerin yükselmesine de neden oldu.

Adanın güneyinde de vaka sayısının artabileceğini söyleyen Tatar, bir olay değerlendirileceğinde, tüm boyutları ile değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

“Kolan Hastanesi’nden istenen rakam çok fazla… Kiralanabilir”

TC’den PCR yapmadan uçağa alınmanın söz konusu olamayacağını ifade eden Tatar, iddia edildiği gibi böyle bir şeyler olması durumunda da gerekli müdahalenin yapılacağını belirtti.

Pandemi Hastanesi’ne ilişkin de konuşan Tatar, ‘bu işin zaman alacağını’ söyledi.

“Biz pandemi hastanesine ihtiyacımız var, şu anda arayış devam ediyor. En doğrusunu yapmak için arayış devam ediyor” diyen Tatar, Kolan Hastanesi’nin satın alınması için sahiplerinin istediği rakamın çok fazla olduğunu açıkladı, alınmasının gündemde olmadığını ama makul bir fiyatta kiralanmasının olabileceğini kaydetti.

“Ben kendim bir bedel biçtim, 40 milyondan fazla olmaz” diyen Tatar, iktisatçı olarak kendisinin kiralama için de bir bedel biçtiğini söyledi.

Devlet Hastanesi’nin çeşitli bölümlerinde 150 yatak ve solum cihazı olduğunu da söyleyen Tatar, bunun kamu oyuna yeteri kadar anlatılamadığına işaret etti.