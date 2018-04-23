Piyasada son 4 ayda, 3 farklı firmaya ait ‘sahte bal’ tespit edildi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde; ‘Özmelin Balım’, ‘Özkızılkaya’ ve son olarak da ‘Şah Bal’ isimli firmaların ürünlerinde ‘uygunsuzluk, hile ve tağşiş’ olduğu belirlendi, kamuoyunda endişe ve panik oluştu…

Ayşe GÜLER

Piyasada son 4 ayda, 3 farklı firmaya ait ‘sahte bal’ tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde; ‘Özmelin Balım’, ‘Özkızılkaya’ ve son olarak da ‘Şah Bal’ isimli firmaların ürünlerinde ‘uygunsuzluk, hile ve tağşiş’ olduğu belirlendi.

‘Sahte ballar’ piyasadan toplatılarak satışı yasaklandı, söz konusu firmalarla ilgili adli işlem başlatıldı.

Art arda ele geçirilen ‘sahte ballar’ kamuoyunda endişe ve panik yarattı.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu, ‘sahte bal’ ile 2 yıldır mücadele verdiklerini, gerek tüketici gerekse arıcılardan bu konuda birçok şikayet aldıklarını söyledi.

Piyasada ele geçirilen ‘sahte balların’ glikoz ve früktoz şurubu olduğunu aktaran Kasapoğlu, “Ülkeye glikoz şurubu olarak geliyorlar, bal olarak satılıyorlar.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Yusuf Çiner ise nişasta bazlı şekerin kullanılmasının özellikle karaciğere zarar verdiğini dile getirerek, bu ürünlerin ‘doygunluk’ hissi vermediğini böylelikle de şişmanlık ve onun getirdiği hastalıkların ortaya çıkabileceğini belirtti.

KASAPOĞLU: “SAHTE BAL, GLİKOZ VE FRÜKTOZ ŞURUBU”… YENİDÜZEN’e konuşan Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu, ‘sahte bal’ ile 2 yıldır mücadele verdiklerini, piyasada ele geçirilen ‘sahte balların’ glikoz ve früktoz şurubu olduğunu aktardı.

Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu: “Bal olarak satılıyorlar ama bal değil…”

Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu, ‘sahte bal’ ile 2 yıldır mücadele verdiklerini, gerek tüketici gerekse arıcılardan bu konuda birçok şikayet aldıklarını söyledi.

Piyasada ele geçirilen ‘sahte balların’ glikoz ve früktoz şurubu olduğunu aktaran Kasapoğlu, “Ülkeye glikoz şurubu olarak geliyorlar, bal olarak satılıyorlar.” şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, bal renginde yapılması nedeniyle de sahte ürünlerin anlaşılmadığını ifade etti.

Denetimler konusunda yetki karmaşası yaşandığını belirten Kasapoğlu, bu konuda Veteriner Dairesi, Hayvancılık Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Kasapoğlu, “Glikoz şurupları pastanelere kırmızı renkli değil, beyaz renkli getirilmelidir. Piyasaya sahte bal süren kişiler, her defasında farklı firmayla ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçilmelidir. Hiçbir arıcının glikoz şurubunu yapacak tesisi yok.” diye konuştu.

Sahte bal nasıl anlaşılır?

Kasapoğlu, ‘sahte balın’ nasıl anlaşabileceğine dair de bilgi verdi.

‘Sahte balın’ çok kötü koktuğunu ifade eden Kasapoğlu, “Bal gibi tütmüyor, rengi bala benziyor ama bal araması, bitkiden gelen aroma yok.” dedi.

Alınması gereken tedbirlere de değinen Kasapoğlu, ülkeye ithali yapılan glikoz şuruplarının ‘ön izin’ ile getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kasapoğlu, glikoz şuruplarının hangi firma ve pastanelere satıldığının da denetim altına alınmasının önemli olduğunu ifade etti.

“Ülkede üretilen balları AB uzmanları denetliyor”

Öte yandan ülkede üretilen ballar konusunda halkın tedirgin olmamasını isteyen Kasapoğlu, yerli balların AB uzmanları tarafından yılda bir kez denetlendiğini, biri Bürüksel, biri de Almanya olmak üzere 3 laboratuarda kontrol edildiklerini aktardı.

Kasapoğlu, son yıllarda kuraklığın da baş göstermesi ile bal üretiminin istenilen seviyede olmadığını ifade ederek, bazı firmaların toplumun bal ihtiyacını fırsata çevirmeye çalıştığını, halk sağlığı ile oynadığını kaydetti.

Son olarak Kasapoğlu, tüketicilere Tarım Bakanlığı’na kayıtlı ürünleri satın almaları çağrısında bulundu.

ÇİNER: “KARACİĞERE ZARAR VERİYOR, ŞEKER HASTALIĞINI BERABERİNDE GETİRİYOR”… Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Yusuf Çiner ise nişasta bazlı şekerin kullanılmasının özellikle karaciğere zarar verdiğini dile getirerek, bu ürünlerin şişmanlık ve onun getirdiği hastalıklara yol açabileceğine dikkat çekti.



“Karaciğere zarar verir, şeker hastalığını beraberinde getirir”Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Yusuf Çiner

‘Sahte balın’ sağlık boyutu ile ilgili konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Yusuf Çiner ise nişasta bazlı şekerin kullanılmasının özellikle karaciğere zarar verdiğini dile getirdi, şişmanlık ve onun getirdiği hastalıkların ortaya çıkabileceğini belirtti.

Çiner, ‘sahte balların’ şeker hastalığına yol açtığını, metabolizmayı zarara uğrattığını da dile getirdi.

‘Sahte ballarda’ pancar şekeri yerine nişasta şekeri kullanıldığını söyleyen Çiner, nişasta şekerinin pancar şekerine göre; 250 kat daha fazla şekerli olduğunu, bu durumun da ticarette ‘250 kat’ kar sağladığını vurguladı.

4 ayda, 3 firmada ‘sahte bal’:

‘UYGUNSUZLUK, HİLE, TAĞŞİŞ TESPİTİ’

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, marketlerde yapılan denetim sonucunda

‘Özmelin Balım’ ürünlerinde uygunsuzluk, hile ve tağşiş tespit edilmişti.

Söz konusu firmaya ait ürünler piyasadan toplatılıp, satışının yasaklandığını duyurmuştu.

Aynı zamanda paketlenmesini ve dağıtımını yapan işletmelerin faaliyetlerinin de 3 ay süreyle askıya alındığı ifade edilmişti.

23 Şubat 2018 tarihinde bu kez marketlerde yapılan denetim sonucunda ‘Özkızılkaya’ isimli bal da uygunsuzluk, hile ve tağşiş tespit edilmiş, piyasadan toplatılmıştı.

Mevzuata uygunsuzluğu tespit edilen işletmenin ‘aynı suçu tekrarlamasından dolayı’ faaliyetlerinin 1 yıl boyunca askıya alındığı duyurulmuştu.

Bakanlık söz konusu şirketle ilgili soruşturma yapılması için polise şikayette bulunmuştu.

Son ‘sahte bal’ olayı ise 18 Nisan’da yaşanmıştı. ‘Şah Bal’ isimli bal sahte çıkmış, satışı yasaklanarak piyasadan toplatılmıştı.

Bakanlık açıklamasında Veteriner Dairesi tarafından iç piyasada toplanan yerli üretim ballarının analizlerinde tespit edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda ‘Şah Bal’ ürünlerde uygunsuzluk, hile ve/veya tağşiş tespit edilmişti.

Mevzuata aykırı davranan işletmenin bal üretimi, paketleme ve pazarlama faaliyetleri 1 yıl boyunca askıya alındı.