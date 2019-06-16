4 araç sürüklendi, 3 evi su bastı
Lefkoşa’da etkili olan sağanak yağış, Kıbrıs’ın güneyinde ciddi hasara yol açtı.
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Lefkoşa’da etkili olan sağanak yağış, Kıbrıs’ın güneyinde ciddi hasara yol açtı.
Lefkoşa’nın güneyinde sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına, araçların sürüklenmesine neden oldu.
Politis’te yer alan habere göre; öğleden sonra saat 16.00 sıralarında başlayan fırtına nedeniyle 4 araç sürüklendi.
Lefkoşa’nın güneyinde Strovolos, Lakatamia ve Engomi bölgelerinde 3 evi su bastı.
Yol kenarında yan yatan araçlara itfaiye ve polis ekipleri müdahale eti.
Aşırı yağış nedeniyle itfaiye ekiplerine 18 yardım çağrısı yapıldığı da belirtildi.
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Etiketler : sağanak yağış, fırtına, Lefkoşa'nın güneyi
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