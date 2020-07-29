Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda şu anda 46 çocuğun bakım ve koruma altında bulunduğunu; son 6 ayda çocuk sayısındaki artış göz önünde bulundurularak 4 yeni anne istihdam edildiğini, şu anda 3 annenin daha istihdamı için işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda olumsuz koşullara yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanılttığını belirtti.

Daire, çocukların bakımı ve yuvayla ilgili detayları paylaştı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimi açısından tehlikeyle karşı karşıya kalan, ihmal ve istismar edilen çocukların, devlet koruması altına alınarak Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde bakıldığı belirtildi.

Korumaya alınan çocukların önce Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda yasal olarak barındırıldığı, daha sonra ise daire tarafından yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde, ya biyolojik aile yanına geri verildiği ya da devletin belirlediği uygun alternatif bakım modelleri içerisinde korumaya alındığı kaydedilen açıklamada, bu alternatif bakım modelleri arasında; koruyucu aile yanında bakım, evlat edindirme ya da ev tipi bakım modeli hizmeti sunan SOS Çocukköyü’nde çocukların bakımının yapılmasının yer aldığı ifade edildi.

“Personel sıkıntısından dolayı bir yıldır SOS’e geçemiyorlar”

Yaklaşık bir yıldır SOS Çocukköyü’nde yaşanılan personel sıkıntısından dolayı, çocukların buraya geçişinin yapılamadığı belirtilen açıklamada, bakımların Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda sürdürüldüğü kaydedildi.

“46 çocuk bakım ve koruma altında”

Himayeye alınan çocuk sayısının sürekli değiştiği belirtilen açıklamada, şu anda Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 46 çocuğun bakım ve koruma altında bulunduğu ifade edildi.

“16 anne 7/24 vardiya sistemiyle çalışıyor”

Çocuklara, 16 bakıcı annenin hizmet verdiği, 7/24 vardiya sistemi ile çalışıldığı, zaman zaman yoğunluk durumuna göre fazla çalışma saatlerinin ek mesai ile karşılandığı anlatılan açıklamada, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nın üst katında 0-6 yaş grubunda olan 18 çocuğun; alt katta ise 21 çocuğun bakımlarının sağlandığı kaydedildi.

Çağlayan Çocuk Yuvası'na 3 yeni bakıcı anne istihdam edildi



Çağlayan Çocuk Yuvası’yla ilgili sosyal medyada çıkan haberler üzerine Başbakan Ersin Tatar konu ile ilgilenip bilgi almak amacıyla yuvaya gitti.

Başbakan Ersin Tatar, yuvadaki personel sıkıntısının giderilmesi yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’yla değerlendirme yaptıklarını ve 3 yeni bakıcı annenin işe başlayacağını açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Tatar, “Bu çocuklarımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu iyi yetiştirilmeleri ve topluma kazandırılmaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.