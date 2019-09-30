Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Akıncı, "Şu an için 3'lü ve 5'li görüşme için netleşme yok" dedi.

"YENİ BİR BAŞARISIZLIK İSTEMİYORUZ"

"Ucu açık süreçlerin artık geride kaldığını, Önümüzde iyi kurgulanmış net süreçlerin bizi beklediğini konuştuk."

"Kıbrıs Türk halkı hala daha haksız ambargolar ve izalasyonlar altında yaşıyor. Biz sonuç üretecek süreçler peşindeyiz. Yeni bir başlarısızlık istemiyoruz. Sayın Gutteres aynı düşünceler içerisindedir."

"3'LÜ VE 5'Lİ GÖRÜŞME İÇİN NETLEŞME YOK"

"Kasım ayı içerisinde 3’lü ya da 5'li görüşme için inisiyatif alacak. Bu süreç içerisinde sayın Lute yeni görüşmeler yapabilir. Daha sonraki tarihte uygun bir şehirde bir araya geliş de söz konusu olabilir. Ama asıl yapılacak olan bunun hazırlığıdır."

"3'lü 5’li görüşme... Genel sekreter her ikisinin de gündemde olduğunu söylüyor, yalnız bu konuda kesin bir karar vermiş değil. Önümüzdeki günlerde taraflarla yapacağı temaslarsın ardından önce 3'lü ardından da 5’li bir görüşmede gündeme gelebilir ama bu konuda kesin bir karar almadı."

"RUM TARAFININ TAVIRLARI UMUTLU DEĞİL"

"Rum tarafının tavırlarının umutlu olarak değerlendirmek mümkün değil. Bizim savunduklarımız BM raporlarına geçmiş, yıllar içinde oluşmuş parametrelerdir. Biz bunlara sahip çıkmaya çalıştık. Geçmiş uzlaşmalar da vardır. Hem BM parametreleri hem geçmiş uzlaşımlarda karalara etkin katılım ve siyasi eşitlik net bir şekilde vardır. Rum tarafının “bunlara katılmıyorum” deyip köşeyi dönüp gitmesi mümkün değildir. Eğer böyle olursa siyasi eşitliği kabul etmeyen kesim Rum tarafı olacaktır ve bu böyle kayıtlara geçecektir."