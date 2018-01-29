3’LÜ MÜ, 4’LÜ MÜ?

7 Ocak 2018 Genel Seçimleri sonrasında Kıbrıs’ın kuzeyini yönetecek hükümetin kaderi bu akşam belirlenecek. Serdar Denktaş’ın Demokrat Partisi bu kararda kilit rol oynayacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Halkın Partisi – Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti bu akşam parti meclislerini toplayacak, “4’lü koalisyon” için onay isteyecek.

Demokrat Parti, hem “4 koalisyonu” hem de Ulusal Birlik Partisi’nin kendilerine sunduğu öneriyi tartışacak. Bu akşam verilecek karar sonucu ya ÖZGÜRGÜN HÜKÜMETİ ile UBP-DP-YDP Koalisyonu göreve gelecek ya da ERHÜRMAN HÜKÜMETİ ile CTP-HP-TDP-DP Koalisyonu yeni bir süreç başlatacak.

Hükümetin kaderi bu akşam belli oluyor. Yeni dönem hükümeti için Serdar Denktaş’ın Demokrat Partisi bir kez daha kilit rol oynayacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Halkın Partisi – Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti bu akşam parti meclislerini toplayacak, “4’lü koalisyon” için onay isteyecek.

Ancak Ulusal Birlik Partisi’nin “son dakika” önerisi de Demokrat Parti için bir seçenek yaratıyor. Siyasi kulislerde UBP’nin DP’ye yönelik önerisi hakkında farklı iddialar var. En önemli iddia, dörtlü koalisyonda iki bakanlığı bulunan DP’ye, üç bakanlık önerildiği yönünde… Bir diğer iddia da eğer yeniden hükümet kurulursa, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Serdar Denktaş’a “UBP-DP’nin ortak Cumhurbaşkanı adayı” önerisinin yapılacağı… Ancak bu iddiaların hiçbiri doğrulanmıyor.



Gözler parti meclislerinde

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında günlerdir temaslarını sürdüren CTP-HP-TDP-DP’de genel başkanlar düzeyindeki olumlu sonucun ardından son sözü bu akşam parti meclisleri söyleyecek.

CTP, HP, TDP ve DP’deki parti meclisleri 4’lü koalisyona onay verirse, hükümet kurma çalışmalarında sona gelinecek, resmi adım da atılmış olacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan hükümeti kurma görevini alan ve siyasi partilere hükümet mekiği yapan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de olası uzlaşı sonrası görevi iade edecek.

Koalisyon hükümetine yönelik HP ve DP’deki parti meclisi toplantısının akşam saat 18.00 veya 18.30’da, CTP’deki toplantının saat 19.00, TDP’deki parti meclisi toplantısının ise 19.30’da başlaması bekleniyor.



4 Koalisyona dair siyasi kulisler

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Halkın Partisi – Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti Hükümeti’nde Başbakan Tufan Erhürman olacak.

Meclis Başkanı’nın kim olacağına dair siyasi kulislere yansıyan bir isim yok.

Ancak, tüm parti başkanlarının Bakanlar Kurulu’nda yer alacağı da 4’lü koalisyonun uzlaşısı olarak belirtiliyor.

Buna göre Kudret Özersay’ın ismi İçişleri, Cemal Özyiğit’in Dışişleri, Serdar Denktaş’ın da Maliye Bakanı olarak geçiyor.

CTP ve HP’nin 3’er bakanlık alacağı koalisyonda, DP ile TDP’nin de ikişer bakanlık almasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Özersay: “Gelinen aşamada dört parti başkanı olarak uzlaştık”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada, gelinen aşamada 4 parti başkanı olarak anlaştıklarını belirterek, ortaya çıkan sonucu da kabul ettiklerini belirtti.

Özersay, parti meclisi toplantısı öncesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi – Halkın Partisi – Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti koalisyon hükümetinin sonuçlandığı yönünde mesaj verdi.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Seçim ertesi Halkın Partisi adına koalisyon görüşmelerinde Halka karşı sorumluluğumuzun gereği olarak ve ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu dikkate alarak uzlaşmacı davrandığımızı, süreci olabildiğince erken sonuçlandırmak için gereken esnekliği gösterdiğimizi düşünüyorum. Gelinen aşamada dört parti başkanı olarak uzlaştık, hepimiz ortaya çıkan sonucu kabul ettik. HP olarak biz "ne isterse olsun illa ki hükümette olalım" diyerek hareket etmedik, ilkelerimizi esas alarak müzakere ettik. Yarın (bu) akşamki toplantısında Parti Meclisimizin hangi yönde karar alacağını bilemiyorum. Aynı şekilde diğer siyasi partilerin karar organları da ne karar alır bilemiyorum. Bildiğim tek bir şey var, o da Halkın Partisi olarak bizlerin, ister hükümette isterse muhalefette olalım, Halkın yararını esas alarak yolumuzu yürüyeceğimizdir, hem de hiç tereddütsüz.”



Özgürgün’ün “ışık var” açıklaması!

Ulusal Birlik Partisi, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Demokrat Parti’yi de ziyaret etmiş, Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün “ışık var” açıklaması farklı soru işaretleri yaratmıştı.

Özgürgün, “DP ile koalisyon ışığı” olduğunu söylemesinin ardından, Denktaş yaptığı açıklamada, “Dört parti başkanı uzlaştık, uzlaşıyı DP PM’ye götüreceğim” diye konuşmuş, bir anlamda Özgürgün’ü yalanlamıştı.

Denktaş, “UBP’nin somut bir önerisi varsa, onu da PM’ye sunacağını” söylemişti.

UBP’nin DP’ye Maliye-Turizm ve Eğitim olmak üzere üç farklı bakanlık teklif ettiği iddia edildi.