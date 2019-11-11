3'lü görüşme öncesi hazırlıklar devam ediyor

Kıbrıslı Türk lider Akıncı’nın, Kıbrıs sorununun çözümü için atılacak sonraki adımların ele alınacağı 25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığındaki müzakere heyeti üyeleri devam eden hazırlıkların yanı sıra Kıbrıslı Türk lider Akıncı, konunun farklı boyutlarına ilişkin uzmanlıklarıyla tanınan akademisyenlerle de bir araya gelerek çalışmalarını sürdürüyor.

LUTE İLE GÖRÜŞME

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Lider Anastasiadis ile yapılacak 25 Kasım Berlin toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Akıncı 16 Kasım’da saat 11.00’de de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Özel Danışmanı Jane Holl Lute’u kabul ederek görüşecek.

PARTİ GENEL BAŞKANLARI İLE TOPLANTI

Akıncı, Lute ile görüşmesinin ardından ise Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanları ile de bir araya gelerek, siyasi parti genel başkanlarını bilgilendirerek sürece ilişkin değerlendirmelerini alacak.