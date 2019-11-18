3'LÜ GÖRÜŞME ÖNCESİ, GÖRÜŞ ALIŞ-VERİŞİ
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, 21 Kasım Perşembe saat 10.00’da, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya gelecek.
A+A-
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, 21 Kasım Perşembe saat 10.00’da, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşecek toplantıda, Akıncı, 25 Kasım’da Berlin’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde görüş alışverişinde bulunacak.
Fotoğraf arşiv
Bu haber toplam 192 defa okunmuştur
Etiketler : akıncı, kıbrıs sorunu
Önceki ve Sonraki Haberler