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3'LÜ GÖRÜŞME ÖNCESİ, GÖRÜŞ ALIŞ-VERİŞİ

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, 21 Kasım Perşembe saat 10.00’da, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya gelecek.

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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, 21 Kasım Perşembe saat 10.00’da, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşecek toplantıda, Akıncı, 25 Kasım’da Berlin’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde görüş alışverişinde bulunacak.

 

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