3'lü görüşme öncesi fikir alış verişinde bulunuldu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bugün Genel Merkez’de ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Judith Gail Garber’ı kabul etti. Heyetler, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek olan 3’lü görüşme öncesi fikir alış verişinde bulundu. Toplantıya ayrıca CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile Siyasi ve Ekonomik işler Müdür Yardımcısı Timothy Piergalski de katıldı.